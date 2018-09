347 Parkplätze mehr am Bahnhof

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Noch gleicht es einem Fünfer im Lotto, wenn ein Autofahrer am Bahnhof auf Anhieb einen Parkplatz findet. Doch dank eines privaten Investors wird sich die Situation bald entspannen. Etwas länger müssen sich Radfahrer gedulden. Doch auch die Zahl der Stellplätze für sie soll steigen.

Der Eberswalder Unternehmer Henri Bothz war schneller. Seit zwei Monaten ist er notariell beglaubigt Eigentümer von Flächen, die für den Weiterbetrieb des Bahnwerks nicht mehr gebraucht werden. Schon ab November dieses Jahres soll seine private Stellplatzanlage in Bahnhofsnähe in Betrieb gehen. Vorgesehen sind 213 Parkflächen für die Allgemeinheit und 134 Parkflächen für Mitarbeiter des Bahnwerk-Nachfolgers. „Noch vermarkte ich keine Stellflächen“, warnte Henri Bohtz am Dienstagabend am Rande der Sitzung des städtischen Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt vor zu großer Euphorie. Zunächst müssten eine Schrankenanlage errichtet und das Areal eingezäunt werden.

Die Privatinitiative für mehr Parkplätze am Bahnhof wurde von der Stadtpolitik und von der Rathausspitze einhellig begrüßt. Eberswalde kann damit sein Vorhaben, in kommunaler Regie den Bau eines Parkhauses anzuschieben, zumindest auf absehbarer Zeit fallen lassen. „Wir müssen dem Investor keine Konkurrenzschlacht liefern“, betonte Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner. Mit seinem Vorstoß hat Henri Bothz der Machbarkeitsstudie zum Thema Parken am Bahnhof, die auf Betreiben der Volksvertreter von der Stadtverwaltung Ende vorigen Jahres in Auftrag gegeben worden war, eine völlig neue Wendung gegeben. Bereits Anfang vorigen Jahres hatte Eberswalde ermittelt, dass bis 2030 am Bahnhof zusätzlich zirka 250 Stellplätze für Fahrradfahrer und zirka 200 Stellplätze für Autofahrer gebraucht werden. „Die private Stellfläche nimmt uns, was die Autos betrifft, auf einen Schlag alle Sorgen und sorgt sogar für ein Überangebot“, sagte Anne Fellner. Dies sei für Eberswalde, das sich als wachsendes Mittelzentrum sehe, durchaus ein wichtiger Standortvorteil. In der Machbarkeitsstudie waren mehrere Grundstücke in Bahnhofsnähe daraufhin untersucht worden, ob sie sich für den Bau eines Parkhauses eignen und anbieten würden. Jetzt schlägt die Rathausspitze in der Machbarkeitsstudie nur noch vor, dass an der Zufahrt zum Bahnhof durch die Stadt ein Fahrradparkhaus mit etwa 500 Stellplätzen errichtet werden könnte. Empfohlen wird, dafür bis Ende 2018/Anfang 2019 einen Fördermittelantrag zu stellen, die Objektplanung 2019 anzuschieben und den Bau 2020 zu vollziehen. Überdies gibt es die Anregung, mittel- und langfristig den ehemaligen Busbahnhof als Parkplatz aufzugeben und mit einem städtebaulichen Ideenwettbewerb, für den 2020 Geld in den Haushalt eingestellt wird, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass Westend weiter aufgewertet wird. Perspektivisch, so Anne Fellner, böte sich der alte Busbahnhof, eine noch von Beton dominierte Fläche, vielleicht als Grundstück an, auf dem Stadtvillen stünden.

Zu dieser Vision passt, dass der private Investor erwägt, langfristig gegebenenfalls eine mehrgeschossige Parkanlage in Bahnhofsnähe zu errichten.

CDU, SPD und seit dem Bauausschuss auch das Unabhängige Wählerbündnis Eberswalde haben die Aussagen der Machbarkeitsstudie zum Bau eines Fahrradparkhauses zum Anlass genommen, dies in einem gemeinsamen Antrag als Grundsatzbeschluss festschreiben und das Geld dafür in den Haushalt 2019/2020 einstellen zu lassen. Die Volksvertreter folgten diesem Ansinnen einmütig.