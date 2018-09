Ein trauriger 65. Geburtstag

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fast unbemerkt wird in diesem Jahr die älteste Kultureinrichtung in Eisenhüttenstadt Geburtstag feiern. Der 65. wird es sein, und zwar am 15. September. Allerdings wird es keine Feier geben, die Türen sind dann sogar geschlossen. Die Rede ist von der Stadtbibliothek.

Vor 65 Jahren ging es los mit dem Bücherverleih im damaligen Stalinstadt. 15 000 Einwohner hatte die noch junge Planstadt damals schon. Und im Laufe der Jahre entstanden immer mehr Bibliothekszweigstellen im heutigen Eisenhüttenstadt. Jeder Wohnkomplex sollte nicht nur Kaufhalle und Kita haben, sondern eben auch eine Bibliothek. „Das war ein richtiges Bücherparadies damals“, erinnert sich Ilona Ruppenthal, die aktuelle Leiterin der Stadtbibliothek, deren Zentrale einst dort war, wo sich heute in der Lindenallee der Tourismusverein befindet. Doch nach der politischen Wende wurden die kleinen Stadtteilbibliotheken eingestampft.

Nach mehreren Umzügen befindet sich der Lesetempel nun schon seit Jahren im Linden-Zentrum. „Als wir eingezogen waren, hatten wir noch mehr als 100 000 Medien“, erklärt Ilona Ruppenthal, die seit einem Vierteljahrhundert zum Bibliotheksteam gehört. Mittlerweile sind es nur noch um die 45 000 Bücher, Spiele, CDs und Magazine. Und die Stadtverordneten haben den Auftrag erteilt, weiter abzuspecken – vor allem aus Kostengründen. Ziel sind 35 000 bis 30 000 Medien. Und nicht nur das: Wenn es nach dem Kulturstättenkonzept Eisenhüttenstadts geht, dann sollen auch die Räumlichkeiten verkleinert werden. Eine Etage statt zwei Etagen sind im Gespräch. Der aktuelle Pachtvertrag läuft noch bis Ende 2021. Dann muss ein Plan B da sein. Entweder Umbau oder Umzug.

Auch die Bibliotheksnutzer spüren das Sparprogramm: Nicht nur, dass die Anzahl der Bücher reduziert wurde, nein, auch die Öffnungszeiten wurden stark eingeschränkt. Warum? Weil das Personal schlicht nicht mehr ausreicht, um an sechs Tagen in der Woche die Türen offenzuhalten.

Derzeit gibt es in der Bibliothek sechs Mitarbeiter, die sich 4,7 Stellen teilen. Und nächstes Jahr werden es nur noch fünf Mitarbeiter und 3,9 Stellen sein. „Wir mussten die Öffnungszeiten verkürzen“, bittet Ilona Ruppenthal um Verständnis. Doch das hat nicht jeder: Bitterböse Anrufe deshalb gab es auch schon bei der MOZ. „Wir schaffen es einfach nicht mehr, nun noch in die Bibliothek zu gehen“, heißt es dann oft. Beispielsweise ist nur noch jeden zweiten Sonnabend geöffnet, und zwar vormittags. Montags und dienstags geht es erst 12.30 Uhr los, mittwochs ist bis auf Veranstaltungen komplett geschlossen. Donnerstags und freitags sind Besucher von 9.30 Uhr bis 15 Uhr willkommen. „Wir haben versucht, auf alle Generationen Rücksicht zu nehmen“, bittet die Leiterin um Verständnis. Doch schon jetzt ist aufgrund der minimierten Öffnungszeiten ein Besucherrückgang zu verzeichnen.

Im Wahlkampf sagte der jetzige Bürgermeister Frank Balzer (SPD): „Die Stadtverordneten haben der Verwaltung einen Auftrag erteilt, dass ein auf Grundlage der Kulturstättenkonzeption ganzheitliches Konzept für die Stadtbibliothek erarbeitet wird. Dieses Konzept soll nach dem Bedarf der Bürger ausgerichtet und angemessen sein.“ Doch entsprechen die jetzigen Öffnungszeiten den Bedürfnissen?

Ein Geburtstagsfest am Sonnabend wird es nicht geben. Zur Lesung „Die Spreewaldgurkenverschwörung“ am 26. September, 16 Uhr, bereiten die Mitarbeiter aber Schmalzstullen vor.