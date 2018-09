Ökologisches Desaster befürchtet

Jörg Kühl

Lieberose (Ingvil Schirling) Der erneute Waldbrand in der Lieberoser Heide könnte sich laut Andreas Meißner zu einem ökologischen Desaster entwickeln. Er ist der Geschäftsführer der Stiftung Naturlandschaften als Eigentümerin der betroffenen Flächen. Bei den bisherigen Bränden sei der volkswirtschaftliche Schaden hoch gewesen. Weil bei dem aktuellen Brand ein Moorkörper mit in Brand geraten ist, komme nun ein ökologischer Schaden hinzu. „Das ist bitter. Wenn diese erst einmal brennen, sind sie verloren.“ Der aktuelle Brand vernichte einen besonders wertvollen Lebensraum.

200 Hektar stehen in der Lieberoser Heide in Flammen. Der Brand erstreckt sich nördlich der Schießbahn rund um das Birkenluch im unteren Zentrum. Die Orte Klein und Groß Liebitz liegen außer Gefahr nördlich davon. Das Feuer breitet sich in nordöstlicher und in westlicher Richtung aus.

Als besonders prekär wertet die Feuerwehr, dass sich der Brand mitten im munitionsbelasteten Gebiet ausgebreitet hat. In Folge kann das Feuer vom Boden aus nicht bekämpft werden, wie der Kreisbrandmeister von Dahme-Spreewald, Ronald Judis, mitteilt. „Das ist für uns ein absolutes No-Go.“

Aus der Luft bekämpfen Hubschrauber der Bundespolizei und der Bundeswehr die Säume der Brandlinie, indem sie große Tanks voll Wasser, geschöpft im Teerofensee, auskippen. „Den Effekt kann man gut sehen“, berichtet Ronald Judis, der mit einem dritten Hubschrauber der Polizei auf Erkundungsflug war. Die Stellen, an denen das Wasser abgelassen wurde, sind deutlich dunkler als die Umgebung.

Die Lage bezeichnet der Feuerwehrmann als „komplex“. Das Feuer werde nicht sofort gelöscht sein. „Wenn ich mir nur Regen wünschen würde, wäre das zu einfach“, sagt Ronald Judis. „Ich wünsche mir, dass wir das Feuer schnell unter Kontrolle und gelöscht bekommen.“

Zur Brandursache gibt es noch keine offiziell verlautbarte Erkenntnis der Polizei. In einer Pressemitteilung teilen die Beamten der Direktion Süd mit, Ermittlungen auch in Richtung Brandstiftung aufgenommen zu haben.

Aufgrund mehrerer Anrufe aus der Bevölkerung hatte die Regionalleitstelle Oderland für den südlichen Bereich des Landkreises Oder-Spree am Mittwoch eine amtliche Gefahreninformation herausgegeben. Diese soll über die Herkunft der Rauchentwicklung im Gebiet aufklären. Anwohner wurden jedoch nicht aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.

In der Lieberoser Heide kommt es seit einem Jahr zu einer Häufung von Waldbränden. Ein erstes Großfeuer nach einer jahrelangen Pause hatte sich Ende Mai vergangenen Jahres ereignet. Im Sommer dieses Jahres kam es vor dem aktuellen Großfeuer zu drei großflächigen Waldbränden. In allen Fällen musste ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten, mit Luftunterstützung die Brände löschen.