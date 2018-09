Gemeinsame Klinik-Bebauung gescheitert

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Hohen Neuendorf/Oberhavel. Der Landkreis Oberhavel und die Stadt Hohen Neuendorf bekennen sich zur gemeinsamen Wohnungsbaugesellschaft, setzen aber die erste gemeinsam geplante Maßnahme nicht um. Ursprünglich sollte das ehemalige Krankenhaus-Gelände an der Schillerstraße 2 in Hohen Neuendorf bebaut werden, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Jetzt wird das Grundstück vermutlich an einen Investor verkauft.

Am 12. Juni diesen Jahres hatten Landrat Ludger Weskamp (SPD) und Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) eine Kooperationsvereinbarung zwischen Landkreis und Stadt mit dem Ziel der Gründung einer gemeinsamen Wohnungsbaugesellschaft zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Hohen Neuendorf unterzeichneten.

Eine erste Möglichkeit, dieses Projekt und somit eine zukünftige Wohnungsbaugesellschaft mit Leben zu füllen, zeichnete sich nach Angaben des Landkreises mit dem Grundstück der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH (OHBV) in der Schillerpromenade 2 ab. Doch nach eingehenden Gesprächen zwischen der OHBV, der Stadt Hohen Neuendorf und der Kreisverwaltung habe die Stadt Hohen Neuendorf mitgeteilt, dass zu diesem konkreten Grundstück eine Zusammenarbeit aus wirtschaftlichen Gründen für die Stadt Hohen Neuendorf nicht möglich sei, berichtete Kreissprecherin Constanze Gatzke am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

„Alle Kooperationspartner haben sich dazu verständigt, von diesem Grundstück Abstand zu nehmen. An dem Projekt, eine gemeinsame Wohnungsbaugesellschaft zu gründen, halten wir fest. Dazu werden wir uns mit der Stadt Hohen Neuendorf in den kommenden Monaten weiter verständigen. Für den Landkreis Oberhavel gilt die Prämisse, kommunalen Wohnungsbau nur gemeinsam mit den Städten und Gemeinden voranzutreiben“, so Landrat Ludger Weskamp in der Mitteilung.

„Die Stadt Hohen Neuendorf hat aktuell große Investitionsvorhaben zu schultern, wie den Hort in der Waldstraße, die unseren finanziellen Handlungsspielraum bestimmen. Bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zu schaffen, bleibt ein wichtiges und dauerhaftes Anliegen. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis bleibt dabei eine vorrangige Option. Wir werden mit dem Landkreis weiterhin im Gespräch bleiben“, erklärte laut Pressemitteilung Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt.

Provoziert hatte die Pressemitteilung des Landkreises der Borgsdorfer Kreistagsabgeordnete Thomas von Gizycki (Bündnis 90/Die Grünen), der gehört haben wollte, dass das Projekt „gemeinsamer Wohnungbau“ gestorben sei. Er stellte als Kreistagsabgeordneter eine entsprechende Anfrage. Eine Antwort steht noch aus.

Das Grundstück an der Schillerpromenade 2 wurde 2016 an die OHBV übertragen. Eine Vermarktung des Grundstückes – für das bereits Baurecht besteht – durch die OHBV ist möglich. Damit steht der Verkauf an einen Investor im Raum, der sich aber an das Baurecht halten muss. Geplant sind mehrere Stadtvillen. Das Krankenhaus wurde inzwischen abgerissen.