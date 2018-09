Bürgerversammlung in der Vorstadt

Stephan Dreyse

Strausberg Zum neunten Mal wurde zur Bürgerversammlung Vorstadt am Dienstagabend in der Aula der Lise-Meitner-Oberschule über aktuelle und geplante Entwicklungen berichtet. Vor allem im Bereich Wohnumfeld und Wohnungsneubau wird sich viel tun.

Zunächst gratulierte Rudolf Patzer gemeinsam mit Vertretern der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft (SWG) den anwesenden Gewinnern des Garten- und Balkonwettbewerbs. 20 Balkone und vier Vorgärten in der Straße des Friedens, Scharnhorst- und Rudolf-Egelhofer-Straße, Am Försterweg, im Albin-Köbis-Ring, in der Lindenpromenade und am Max-Reichpietsch-Ring wurden prämiert. Gewonnen hat Familie Böhm in der Scharnhorststraße 25, gefolgt von Familie Rohde in der Rudolf-Egelhofer-Straße 9 und Anett Keiger in der Straße des Friedens 22.

Einen aktuellen Überblick und Ausblick zu Projekten im Straßen- sowie Hochbau gab Bürgermeisterin Elke Stadeler. So werde 2019 der dritte Bauabschnitt Friedrich-Engels-Straße und Karl-Marx-Straße angegangen. Da das Vorhaben deutlich teurer werde, sei eine zusätzliche Bürgerversammlung am 24. September um 18 Uhr angesetzt. Stichstraßen machten das Vorhaben „spezieller“, wie Stadeler ergänzte. 2020 folgen der Ausbau der Ernst-Menger-Straße, der Rennbahnstraße und der Lindenpromenade. Erst 2021 und 2022 die Gustav-Kurtze-Promenade in zwei Bauabschnitten, 2025 schließlich die Jäger- und Schlagmühlenstraße.

„Bauen um jeden Preis ist nicht der richtige Weg“, sagte Stadeler und erinnerte an stetig steigende Kosten bei ausgelasteten Baufirmen. Außerdem würden sowohl befestigte als auch unbefestigte Straßen instand gesetzt. Voraussichtlich im kommenden Frühjahr soll am Endpunkt Rudolf-Egelhofer-Straße ein Pkw-Wendehammer eingerichtet werden.

Man müsse auch dazu stehen, wenn etwas nicht klappt, leitete Stadeler auf die Sanierung der Vorstadt-Grundschule über. Gut, wenn auch etwas schleppend, lief der Anbau des Musikschulpavillons. Im Hort Kunterbunt stehen bis zu 230 neue Kinderplätze und Arbeitsplätze zur Verfügung. „Es war von Anfang keine super Baustelle“, ergänzt die Bürgermeisterin und fügt hinzu, dass aktuell Prüfungen wegen des herabgefallenen Putzes liefen. Mit Gutachter und Anwältin werde gesichtet, wie viel Schaden bereits entstanden ist und noch entstehen könne. 3,46 Millionen Euro investierte die Stadt insgesamt. (dres)