Schöneicher heiß auf den Start

Bert Körber

Schöneiche Im Hexenkessel an der Dorfaue brodelt es bald wieder. Die Volleyballer der TSGL Schöneiche fiebern dem Saisonstart am Wochenende entgegen. Los geht es am Sonnabend mit dem Spiel der ersten Mannschaft in der Dritten Liga Nord.

Um 19 Uhr erfolgt der erste Anpfiff zur Saison 2018/19, die für die Schöneicher Volleyballer nach einigen Jahren endlich wieder einmal mit einem Heimspiel gegen den Vorjahres-Vierten VfL Pinneberg beginnt. Und bereits einen Tag später empfängt die zweite Mannschaft der TSGL zum Auftakt der Regionalliga Nordost die Bundesligareserve des CV Mitteldeutschland ebenfalls in der Lehrer-Paul-Bester-Halle an der Dorfaue.

Der neue Schöneicher Cheftrainer Jürgen Treppner bat seine Mannschaft bei tropischen Temperaturen ab Anfang August zu den ersten schweißtreibenden Trainingseinheiten in eigener Halle und einem anschließenden dreitätigen Trainingslager im Sportcenter Neuruppin, die seine Schützlinge des öfteren bis an die Grenzen ihrer körperlichen Belastbarkeit brachten.

Dennoch waren und sind alle Spieler nach wie vor mit Elan und großem Ehrgeiz dabei. Und es zeigte sich schon nach wenigen Tagen, dass hier ein Team zusammenwächst, dass trotz seines geringen Durchschnittsalters nach dem sechsten Platz der Vorsaison vielleicht sogar wieder ein Wörtchen bei der Vergabe der Podestplätze mitreden kann.

Jürgen Treppner war jedenfalls sofort sehr angetan von seiner jungen Truppe und blickt wie auch die restlichen TSGL-Verantwortlichen optimistisch in die nähere Zukunft. Alle hoffen, dass die Fans die Halle an der Dorfaue bei den Heimspielen wieder in den berühmt, berüchtigten Hexenkessel verwandeln und damit dort ein guter Grundstein für eine erfolgreichere Saison gelegt werden kann.

Erste Eindrücke unter Wettkampfbedingungen konnten Trainer und Mannschaft dann bei einem Vorbereitungsturnier am ersten September-Wochenende in Potsdam sammeln, in dem das Schöneicher Team auf mehrere Dritt- und Viertligisten der Region traf. Zwar konnten die Schöneicher am Ende den Siegerpokal in Empfang nehmen, aber der erfahrene Chefcoach Trepner sah natürlich auch noch einige Baustellen, an denen es in den folgenden zwei Wochen bis zum scharfen Saisonstart zu arbeiten galt.

Die von René Jerratsch trainierte zweite Mannschaft der TSGL steht in ihrer zweiten Saison in der Regionalliga Nordost ebenfalls vor einer richtungweisenden Spielzeit. Nach dem überraschenden und erfreulichen vierten Platz in der Abschlusstabelle vom April dürfte dem jungen Team gemäß der alten Sportlerweisheit, dass die zweite Saison nach dem Aufstieg immer die schwerere ist, die eigentliche Nagelprobe tatsächlich erst bevorstehen.

Auch durch die weitere kontinuierliche Integration von Jugendspielern – und dem damit zwangsläufig verbundenen Verzicht auf einige bewährte und erfahrene Kräfte – ist zunächst einzig und allein wieder der Klassenerhalt als oberste Priorität ausgegeben worden.

Das gilt wohl ebenso für die dritte TSGL-Mannschaft, die sich mit ihrer Trainerin Anja Müller als Aufsteiger in die Brandenburgliga erst einmal an das höhere Niveau herantasten muss. Dennoch will das Team eine gute Rolle spielen, was es sicherlich auch kann.

Somit sprechen die bisherigen Vorzeichen und Eindrücke für eine weitere spannende und erfolgreiche Saison der Schöneicher Volleyballer. Diese sind nicht nur durch die deutschlandweit bekannte erste Mannschaft, sondern auch in ihrer Breite inzwischen seit Jahrzehnten das sportliche Aushängeschild ihrer Randberliner Gemeinde. Diesem Anspruch wollen sie gleich zum Auftakt gerecht werden.

Die übrigen Heimspiele 2018 in der Dritten und der Regionalliga: 29. Sep-tember, 19 Uhr TSGL I – TKC Wriezen,30. September, 14 Uhr TSGL II – Rotation Prenzlauer Berg, 13. Oktober, 19 UhrTSGL I – PSV Neustrelitz, 14. Oktober, 14 UhrTSGL II – TSV Spandau, 27. Oktober, 19 UhrTSGL I – Eimsbütteler TV Hamburg, 28. Oktober, 14 Uhr TSGL II – USV Halle Volleys,24. November, 19 Uhr TSGL I – VfK Berlin-Südwest, 25. November, 14 Uhr TSGL II –SV Lindow-Gransee II