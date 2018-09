Gaselaner beginnen Badminton-Saison

Rita Gerst

Fürstenwalde Die Badminton-Mannschaften der SG Gaselan Fürstenwalde starten am Sonnabend, ab 15 Uhr, mit zwei Heimspielen in der EWE-Sporthalle in die neue Saison der Berlin-Brandenburg-Liga. Die Spreestädter treten in der neuen Spielzeit in den Klassen B I, D II und G II mit je einer Mannschaft zu den Punktspielen an. Es wird in Hin- und Rückrunde vom September bis Mitte Februar 2019 gespielt.

Am Sonnabend starten die Zweite von Gaselan (D II) gegen den Deutsch-Indonesischen BVM II sowie die Dritte (G II) gegen den Charlottenburger TSV II. Das Spiel der ersten Mannschaft (B I) gegen Dresdenia II findet nicht statt, da Letztere aus dem Spielbetrieb gestrichen wurde. Auch der Nachwuchs tritt bei den Mannschaftsspielen in Berlin/Brandenburg an.

Zur Vorbereitung spielten die Gaselaner beim 20. Oldie-Turnier O 40 bis O 70 in Potsdam und zeigten gute Leistungen. So belegten das Herrendoppel Jens Goldmann/Torsten Gerst (O 40) wie auch Rita Gerst/Ternoster (Radebeul) im Damendoppel O 70 Platz 3. Im Mix holte sich Rita Gerst mit Fritz Popp (Leipzig) den Sieg. Für Gaselan spielten zudem Doreen Koch, Nadine El-Cheikh Youssef, Eberhard Klinke, Andreas Pechtold und Lutz Jentzsch.