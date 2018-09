Erinnerungen an die alte Heimat

Josefine Jahn

Platkow (MOZ) Immer, wenn in den Medien die Rede vom sogenannten Goldzug Wałbrzych (Waldenburg) die Rede ist, hört Barabara Pohl gespannt auf. Die 81-jährige Platkowerin wurde 1936 in Schweidnitz geboren und wohnte dann in Bögendorf. In der Nähe befand sich Waldenburg, wohin Barbara Pohl immer mit ihren Eltern gefahren ist. Sie erinnert sich, dass ihr als Kind „in der Elektrischen“ immer schlecht wurde, sodass sich die Familie von Waldenburg aus zu Fuß auf den Weg nach Dittersbach machte, wo die Großeltern lebten. „Da gab es nur drei Häuser, die für die Bergwerkleute gebaut wurden“, erinnert sie sich. „Und zwischen Waldenburg und Dittersbach war die Grube zur Kohleförderung.“ In eben dieser Grube oder zumindest in der Nähe, wird der „Nazi-Goldzug“ vermutet. Es soll sich dabei um einen gepanzerten Sonderzug handeln, der während des Zweiten Weltkriegs von den Nationalsozialisten mit geraubten Kunstschätzen, Gold und Industriewaren beladen wurde. International bekannt wurde der Zug, als zwei Forscher 2015 glaubten, ihn gefunden zu haben und anfingen, nach ihm zu graben. Allerdings wurde die Suche erfolglos wieder eingestellt.

Barbara Pohl blättert durch Fotoalben. Viele kleine Schwarz-weiß-Bilder zeigen die Platkowerin mit ihren Eltern, im Hintergrund Baumstümpfe. „Auf dem Weg von Waldenburg nach Dittersbach war rundherum ein abgeholzter Wald“, beschreibt sie. Das Haus, das ihre Großeltern bewohnten, habe sich auf einer Anhöhe befunden. Und auch wenn Barbara Pohl keinerlei Beweise für die Existenz des Goldzuges hat, so meint sie, könne es doch möglich sein, dass er sich unter dem Boden des damaligen Dittersbach, heute Dzietrzychów im Waldenburger Bergland, befindet. „Ja, ich denke, der könnte da sein“, sagt die Oderländerin lächelnd.

1942 gingen ihre Eltern mit ihr über Umwege zunächst nach Werbig bei Jüterbog, wo Barbara Pohl wieder zur Schule gehen konnte. Die Mutter verstarb, der Vater heiratete wieder – eine Frau in Platkow, wohin er die einzige Tochter mitnahm. Ihr Vater und auch ihr Ehemann sind mittlerweile verstorben, Barbara Pohl denkt noch oft an ihre alte Heimat. „Mit meinem Sohn sind wir mal hingefahren, aber bis ganz nach Dittersbach sind wir nicht gekommen“, sagt sie. Ob die drei langen Häuser, in denen die Bergarbeiter einst untergebracht waren, noch stehen, weiß sie nicht.

Ihr bleiben die alten Fotos – auf der Rückseite der Stempel eines Fotografen des Ortes – und die Hoffnung, dass dort irgendwann doch noch ein Schatz gehoben wird.