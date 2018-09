Familientreff wieder am Markt

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Seit Mittwoch ist das Eltern-Kind-Zentrum „Gioco“ wieder im „Plauderstübchen“ in Wriezen am Markt untergebracht. Den Weg dorthin fanden Linus-Phill und seine Mama Susanne sowie deren Freundin Kerstin. „Hier kann er spielen, andere Kinder kennen lernen und wir können uns mit anderen Eltern austauschen“, sagten die beiden jungen Frauen über das Angebot der Stiftung SPI.

„Es geht um das Miteinander unter den Eltern und den Kindern“, erklärte Maren Köpke das Angebot. Jeden Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr wollen sie und ihre Kollegen Anlaufstelle für junge Familien sein. „Aber auch an Schwangere richtet sich unser Angebot“, ergänzt Maren Köpke vom Eltern-Kind-Zentrum. In jedem Fall brauche niemand Angst davor zu haben, beobachtet oder gar beurteilt zu werden.

Für fachliche und vor allem relevante Informationen für junge Familien sorgt das Netzwerk Gesunde Kinder. Jeden zweiten Mittwoch im Monat bietet das Netzwerk eine Plauderrunde an. Am Mittwoch war es das Thema Unfallverhütung, was Tamara Langbach vom Netzwerk Gesunde Kinder den jungen Frauen näher brachte. Dass es jede Menge Gefahren im Haushalt gibt, wussten Susanne und Kerstin. Beide haben schon ältere Kinder und wissen, wie schnell etwas passieren kann. Damit es gar nicht erst soweit kommt, gab ihnen Tamara Langbach noch einige Hinweise mit auf den Weg: So zum Beispiel, dass nicht nur die Regentonne auf dem Grundstück der Großeltern zur Gefahr werden kann, sondern schon der Wischeimer dafür ausreicht. Ähnlich verhält es sich mit Stromkabeln – auch von Handys. Und natürlich erst recht von Bügeleisen. „Wir können die Kinder leider nicht vor allem beschützen“, sagte Tamara Langbach. „Aber man muss die Gefahrenquellen ausschalten.“ Dazu gehören im Haushalt auch Treppen und natürlich Herde und Öfen, die mit einem Gitter versehen werden sollten. Genauso sollten Eltern nie Medikamente und Putzmittel offen und für Kinder zugänglich verwahren.