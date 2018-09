Heimatliebe auf 320 Seiten

Andrea Linne

Breydin (MOZ) Breydin. Die Gemeindechronistin von Breydin, Karin Baron, legt püntklich zum bevorstehenden Festwochenende auf 320 Seiten eine Chronik vor. Damit setzt die Panketalerin, deren Wurzeln in Melchow und Heckelberg liegen, den Orten Trampe, Klobbicke und Tuchen auch ein Denkmal.

Unterstützt von der Geschichtengruppe des Vereins der Fachwerkkirche Tuchen, ehemaligen Bürgermeistern, Hobbyhistorikern trägt damit die fünfjährige intensive Recherchearbeit der 72-Jährigen Früchte. „Ich bin so stolz“, freut sich die frühere Wirtschaftsingenieurin, die ihr Buch am Freitag ab 14.30 Uhr der Öffentlichkeit beim Grünen Wochenende vorstellt.

400 Exemplare sind mit finanzieller Hilfe der Gemeinde, aus Lottomitteln und Spenden in festem Einband gedruckt worden. Gewidmet dem ehrenamtlichen Bürgermeister von Breydin, Herbert Wagner, und ihrer Großmutter Hedwig Hennig, geborene Witschnowsky, der Karin Baron auch ihre Heimatliebe verdankt, entstand eine liebevoll erzählte Sammlung durch die Jahrhunderte.

Seit 25 Jahren gibt es das Amt Biesenthal-Barnim, seit 20 die Gemeinde Breydin – die Wurzeln der zugehörigen Orte aber reichen zurück bis ins 13. Jahrhundert. So wurde Tuchen bereits 1208 urkundlich erwähnt, 1308 taucht Breydin auf, im Nahmen einer Burg. Allerdings verschwand dieser Name 1527 für 500 Jahre. Durch ihr Wühlen in Archiven, alten Briefen, Tagebüchern und Kirchenbüchern kam einiges zutage, was vielen Breydinern unbekannt sein mag. Wie das Lied, das die Tramper Männersänger 1847 intonierten und das dem Buch seinen Namen gab „In der Heimat wohnt die Liebe, in der Heimat wohnt die Lust“. Die Gemeindechronistin muss lachen. Wie ein Blitz habe sie die Erleuchtung getroffen, als sie von dem Lied las. So sollte ihr Buch heißen.

Bis ins 21. Jahrhundert hinein führen die Fotos und Histörchen, die nun in der Chronik nachzulesen sind. Ab Oktober ist das Buch auch im Buchhandel sowie in den Tourismuszentren Eberswalde, Bernau und Biesenthal zu bekommen. Dankbar ist die Autorin den Zeitenspringern, einer Gruppe Jugendlicher, die mit ihr an historischen Themen der Ortsgeschichte forscht.

Die Namen der Orte wandelten sich wie die Zeiten und Sprachen. Von Globeke ist die Rede, von Tuchem und Rittergeschlechtern, von Adligen und Kornblumen am Wegesrand. Als die Pest wütet, sterben ganze Dörfer aus. Plündernd ziehen Hussiten später über die Lande. Neben den Ruinen der Breydinburg findet sich der Hexenstein von Trampe, ein dicker Findling. Torfstecher, Handwerker wie Schmiede und Kossäten siedeln. Die Flucht spült nach den Weltkriegen Menschen an. Aus Landbüchern und Schriften zitiert die Chronistin, Zeichnungen liefern viel Wissenswertes. Viele Menschen lebten in großer Armut, auch Unfrieden – wie durch den Bau einer Windmühle 1779 – gab es. Sagen und Geschichten über Persönlichkeiten ergänzen die Chronik. Sie machen das Werk lebendig und lesenwert.

Vorbestellungen unter Telefon 0162 9400471