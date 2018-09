Apfelquietschgrüne Schlosskrümel

Margrit Meier

Hoppegarten bei Berlin (MOZ) 35 kleine Mädchen und Jungen sowie deren Eltern, die ihre Kinder angemeldet haben, freuen sich auf den 1. November. Dann wird in der Köpenicker Straße die Kita Schlosskrümel eröffnet, die 90 Kindern Platz bietet. Dass der Termin gehalten wird, dafür rackern die Handwerker. Unter ihnen der Chef persönlich. Ronny Schramm, Geschäftsführer der Kinderland Krümelbude gGmbH, sitzt dieser Tage im Bagger und hilft, den Außenbereich zu gestalten. Derweil sind die Maler dabei, Restarbeiten an der apfelquietschgrünen Fassade, wie Schramm seine Lieblingsfarbe benennt, zu erledigen. Im Inneren ist die Dämmung fast komplett, durch die meisten Gruppenräume sind die Trockenbauer durch, die Wände sind verspachtelt. Ab Montag kommt der Maler und wird in zartem Gelb die Wände streichen. Die Lichtkegel im großen Mehrzweckraum und im Kitabereich sind schon eingebaut, die Elektrikerarbeiten erledigt. „Wir schaffen das und freuen uns schon sehr auf die Eröffnung“, so Schramm.(mei)