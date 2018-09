Sven van Dyk

Frankfurt (Oder) Bellevue – der schöne Ausblick. Und schöne Aussichten. Beides habe ich, auch in Frankfurt. Und ich sag`s immer wieder gern: Frankfurt hat schöne Seiten und Sichten, jede Menge guter Menschen und interessante Typen. Und wenn jeder von uns nur die kleine Verantwortung wahrnimmt, die es ihm im Kleinen ermöglicht, etwas zu bewegen oder auf den Weg zu bringen, zu ordnen oder zu bewahren, ist das ganz groß.

Bellevue: Am Freitag habe ich eine wunderbare Anerkennung für das bekommen, was meine Maler- und Lackiererinnung seit knapp zwei Jahren „angeschoben“ hat. Ich war Gast beim Bürgerfest des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im gleichnamigen Schloss in Berlin. Mein Sohn und ein Freund begleiteten mich. Die Eindrücke, die ich sammeln konnte, waren mit Emotionen und viel Glück verbunden. In der Rede vom Bundespräsidenten ging es um Demokratie, Menschlichkeit und das Ehrenamt, schlichtweg um das, was unsere Gesellschaft auch trägt. Menschlichkeit ist eine Flamme, die uns verbindet und wärmt. Ich war gerührt.

Meine Partner und Begleiter geben mir den Mut und die Energie, die man braucht, um weiter zu machen. Unser Gemeinwesen braucht seine Interessengemeinschaften und regionale Handwerksinnungen. Die sind und müssen ein starker Zusammenhalt sein und wieder wachsen. Wir brauchen auch Partner wie die Beschäftigungsförderung in der Stadt. Und hin und wieder brauchen unsere Projekte die Handwerkskammer. Aber an erster Stelle braucht es Menschen, die mitziehen. Ich bin erst seit zwei Jahren im Ehrenamt als Obermeister einer Handwerksinnung. Wir möchten die Nachwuchsförderung aus dem Handwerk selbst organisieren. Wir wünschen uns viele Nachahmer.

Ach Frankfurt, das ist ein schöner Ausblick. Hier engagiere ich mich für die Jugend und für das Handwerk. Und dass sich dies bis nach Berlin herum gesprochen hatte, hätte ich nie gedacht. Ihr Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Sven van Dyk