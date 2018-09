Dorffest rund um die Remise

Joachim Eggers

Gosen/Neu-Zittau (MOZ) Sie haben in diesem Jahr extra bis September gewartet: Am Wochenende feiern die Gosener und Neu Zittauer ihr Dorffest rund um die frisch herausgeputzte Remise am neu gestalteten Neu Zittauer Festplatz. Am Freitag, 18 Uhr, wird Bürgermeister Thomas Schwedowski den Platz einweihen und damit das dreitägige Fest eröffnen.

Die alte Remise wurde zu einem Dorfgemeinschaftshaus ausgebaut, der Spielplatz mit Geräten für Sport und Spiel ausgestattet, um die Jüngsten zu Bewegung an der frischen Luft zu animieren. Das Heimatmuseum hat eine überdachte Ausstellungsfläche im Freien bekommen. Und ein Rastplatz für Radwanderer soll auch noch entstehen. Möglich wurde das alles durch die Bewilligung von EU-Fördermitteln für die Infrastruktur im ländlichen Raum. Entstanden ist ein schöner Treffpunkt inmitten des Ortsteils Neu Zittau, der künftig die Bewohner und ihre Gäste einlädt zum Verweilen, Ausruhen, Bewegen und Feiern.

Am Samstag und Sonntag gibt es ganztägig ein Programm für die ganze Familie. Ganz nach dem diesjährigen Festmotto „Gosen-Neu Zittau – Leben im Grünen“ gibt es viele Gelegenheiten, selbst aktiv zu werden. So geht es am Samstag um 10.30 auf einen geführten Waldspaziergang mit Revierförster Michael Kraft. Am Sonntag startet um 10.30 Uhr der erste Gosen-Neu Zittauer Zehntelmarathon, ein Waldlauf über 4,2 Kilometer rund um das Festgelände. Um 13 Uhr kann man bei einem Seifenkistenrennen fahrerisches Geschick beweisen. Dafür ist die Geschwister-Scholl-Straße von 13 bis 16 Uhr ab der Friedersdorfer Straße bis zum Dorfplatz gesperrt. Auf dem Festgelände gibt es darüber hinaus jede Menge zu entdecken, so zum Beispiel eine Ausstellung historischer Traktoren und Fahrzeuge, Emaillearbeiten der Künstlerin Beate Seelig in der Kirche oder Vorführungen einer Rettungshundestaffel. Schausteller, Kinderanimation und vieles mehr runden das Programm ab. Am Samstagabend gibt es im Festzelt Musik und Tanz mit einer Liveband und einem DJ sowie als Höhepunkt gegen 22 Uhr ein großes Höhenfeuerwerk.