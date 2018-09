Wer sucht, der findet nur selten

Kerstin Ewald

Ahrensfelde (MOZ) Handwerksbetriebe in der Gemeinde Ahrensfelde suchen händeringend Mitarbeiter. Wie versucht die Gemeinde, dem Mangel beizukommen?

Beim Ahrensfelder Elektrobetrieb Lemme planen, montieren und reparieren 17 Mitarbeiter elektrische Anlagen. „Wir haben einen festen Kundenstamm, dem wir versuchen gerecht zu werden“, sagt Andreas Lemme, der Inhaber des Betriebes mit Sitz in der Ahrensfelder Dorfstraße. „Dass wir mal einen Auftrag noch am gleichen Tag erledigen können, ist die absolute Ausnahme“, so der Elektrofachmann, „insgesamt sind die Wartezeiten auch bei uns länger geworden.“

Bei Firma Lemme sind die Auftragsbücher voll, gerade arbeiten mehrere Mitarbeiter auf einer Großbaustelle in einem Neubaugebiet. Meister Lemme könnte gut noch einige Monteure mehr brauchen und so sucht er Mitarbeiter. Vor beinahe zwei Jahren hat er draußen in der Auffahrt ein professionell gestaltetes Plakat aufgehängt: „Wir stellen ein...“, steht darauf. Und daneben im rot unterlegten Feld: „Nach Einarbeitung Stundenlohn 13,30 - mit Führerschein“.

Vielleicht würde es etwas bringen, mehr Lohn zu zahlen? „Ja, das ist schon möglich,“ meint Andreas Lemme, „aber im Moment haben wir nicht einmal Anfragen von Interessenten.“ Bei der Karosseriewerkstatt Auto Wolf, 100 Meter weiter auf der Dorfstraße nach Norden, ist die Lage ähnlich. Man annonciert regelmäßig, selten meldet sich jemand. Und wenn doch, passt es oft nicht zusammen. Auch die Bäckerei Regenberg in der Dorfstraße sucht Mitarbeiter.

Die Bilder gleichen sich und sind für die Handwerksbetriebe in Ahrensfelde repräsentativ. Der Gemeinde Ahrensfelde, die selbst über einen Mangel an qualifizierten Bewerbungen klagt, sind diese Schwierigkeiten der Handwerker natürlich bekannt. „Viele junge Menschen machen das Abi-tur und gehen anschließend zur Universität. Eine Ausbildung im Baugewerbe, zum Bäcker oder Kraftfahrer macht kaum noch jemand. Betriebe können sich dadurch nur noch schwer am Markt halten“, so beschreibt Bürgermeister Wilfried Gehrke die Lage.

Und was unternimmt die Gemeinde Ahrensfelde? „Wir engagieren uns beim Regionalmanagement für die Metropolregion Ost Berlin-Brandenburg mit verschiedenen Partnern“, so die Antwort der Verwaltung. „Ein großes Handlungsfeld dabei ist die Fachkräftesicherung“, so der Bürgermeister. Konkrete Maßnahmen, an denen sich die Gemeinde über das Regionalmanagement beteiligt, sind die Ausbildungsmesse „Career Compass“, die im März mit 2000 Besuchern in Petershagen stattfand. Es werden Schüler-Touren zu Unternehmen organisiert, Ausbildungsbörsen veranstaltet, lokale Firmen werden ermutigt, sich dort zu präsentieren. Auch die Schaffung von Wohngebieten und das Engagement für den Nahverkehr, will man im weiteren Sinne als Maßnahmen, Fachkräfte anzulocken, verstanden wissen, so die Gemeinde.

„Wir haben in den letzten Jahren angefangen, – zusammen mit der Industrie- und Handelskammer – Projekte zu entwickeln“, sagt Isabelle Mensching, die auch im Auftrag der Gemeinde Ahrensfelde Regionalmanagement für die Region Ost Berlin-Brandenburg betreibt. „Alles in allem ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“.

Elektro Lemme hat seit kurzem einen Praktikanten, einen jungen Asylbewerber aus dem Iran. Andreas Lemme hat Hoffnung, dass dieser demnächst eine Ausbildung beginnen und eines Tages fest mitarbeiten wird.