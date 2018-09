Mit großem Verhandlungsgeschick

Viola Petersson

(MOZ) Eberswalde. Ob Wunderlich-Haus oder Michaelisgärten, ob Kantquartier oder Haus am Markt, stets stehen die Architekten im öffentlichen Fokus. Ihr Name fällt indes selten: Beate Blankenburg. Dabei hat sie entscheidenden Anteil am Bau. Sie klärt Eigentumsfragen.

Beate Blankenburg, Projektmanagerin in der städtischen Wohnungsgesellschaft WHG, kennt jedes Bauvorhaben. Sie ist sozusagen die Frau für die zumeist kniffligen Fragen um Neubau oder Sanierung von Immobilien. Die 56-jährige kümmert sich um die Grundstücksfragen. An- und Verkauf, Leitungsrechte, Katasterwesen, Baulasten, das ist ihr Metier. Und zwar seit Jahrzehnten, eigentlich von Anfang an.

Die WHG ist zwar gerade mal 26 Jahre alt. Beate Blankenburg indes feiert dieser Tage 40. Dienstjubiläum. Denn: Im Herbst 1978 hat die Finowerin ihre Lehre im damaligen VEB Gebäudewirtschaft, dem Vorläufer, begonnen. Als Industriekauffrau. Nach der Ausbildung fing sie als Buchhalterin sogleich in der Vermögensabteilung an. 1985 übernahm sie die Leitung der Abteilung. Zu jener Zeit, so erklärt Blankenburg, bestand die Hauptaufgabe des Bereiches in der Verwaltung von Gebäuden, die sich nicht im Volkseigentum befanden. Auch wenn sich Eigentumsfragen in ihrer Bedeutung damals und heute völlig anders darstellen, Blankenburg hatte schon zu DDR-Zeiten an der Materie des Grundstücksverkehrs Interesse gefunden. Weshalb es nicht verwundert, dass sie 1992, mit der Gründung der WHG, prompt mit der Restitutionsbearbeitung von Grundstücken und Gebäuden beauftragt wurde.

Die Mitarbeiterin spricht von der „großen Chance“, die sie erhielt, aber auch von dem anfänglichen Chaos. Körbeweise, so erinnert sie sich, seien damals die Anträge eingegangen. An eine digitale Erfassung sei (noch) nicht zu denken gewesen. Die Alteigentümer bzw. deren Erben waren über viele Länder und über Kontinente verstreut. Kanada, Israel, Schweiz, die USA. Etliche Anträge wurden durch die Jewish Claims Konferenz New York gestellt, die die Interessen jüdischer Bürger vertritt. Am Ende waren für 920 Grundstücke – bei damals gut 10 000 Wohnungen im Bestand – Ansprüche registriert. Das letzte Verfahren wurde 2009 abgeschlossen, weiß Blankenburg noch genau. 17, 18 Jahre beschäftigte sie das Thema Restitution also, ein Thema, das sie heute, in der Rückschau, als ihre „praktische Meisterprüfung“ betrachtet. Denn inzwischen hatte sie sich auch zur Immobilienfachwirtin qualifiziert.

Wobei die Rückführungsansprüche keineswegs das einzige Problem waren, mit dem sie sich nach der Wende befasste. Blankenburg erzählt von Vermögenszuordnungsverfahren, Grundbuchbereinigung, Verkauf nach dem Altschuldenhilfegesetz, der Besonderheit der „Eigentumsgaragen“. Rechtsfragen und deren Konsequenzen, die sie forderten. Und die sie meisterte. Und zwar mit großem Erfolg.

Was sich offenbar von Finow bis ins Landratsamt herumgesprochen hat. Denn: 2002 beauftragte der Landkreis die WHG, die Eigentumsverhältnisse und den Ankauf von Grundstücken des ehemaligen Pavillonplatzes zu klären, um so den Bau des Paul-Wunderlich-Hauses zu ermöglichen. 35 Flurstücke mit 27 unterschiedlichen Eigentümern, dazu ein sehr enges Zeitfenster. Bis Ende 2003 sollten die Verhandlungen bereits abgeschlossen sein. Ein ambitioniertes Ziel. Blankenburg konnte – trotz aller Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Eigentümer und Erben – bereits im Mai 2003 Vollzug melden. In einem Fall, erinnert sie sich gut, mussten 18 Beteiligte einer Eigentümergemeinschaft bundesweit ausfindig gemacht werden, Beteiligte, die zum Teil uneins, zerstritten waren. Blankenburg gelang es mit Verhandlungsgeschick, sie zum Verkauf zu bewegen. Der Rest ist Geschichte. Und bekannt.

Die Projektmanagerin kümmert sich längst um neue Vorhaben, ihr Blick geht ins Jahr 2020 voraus. Es geht um einen Neubau in Finow, um eine Anlage für Senioren. Dazu muss die WHG ein Grundstück erwerben, die Verhandlungen laufen, hofft die Expertin auf eine Einigung.