25 Jahre AWO-Seniorenzentrum „Theodor Fontane“

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Seit 25 Jahren befindet sich das Oderberger Seniorenzentrum „Theodor Fontane“ unter Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Am Wochenende war das Jubiläum mit einem Empfang in der Einrichtung im Wohnviertel „Am Friedenshain“ gefeiert worden.

Margit Fandrich, Leiterin des Altenpflegeheims, ist schon seit 38 Jahren bei der Awo beschäftigt. Ihr Dank geht an viele verschiedene Akteure, die 25 Jahre „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ möglich gemacht haben, so Margrit Fandrich.

Nach der Auflösung des Landambulatoriums übernahm die Awo das Heim „Am Schlossberg“ in Liepe. Im Jahr 2000 konnten mehr als 40 Bewohner in einen Neubau nach Oderberg umziehen. Margrit Fandrichs Dank geht vor allem an Peter Müller, den Vorstandsvorsitzenden des Awo-Verbandes Brandenburg Ost, der den Neubau in die Wege leitete. Es entstand das Haus „Theodor Fontane“. Der Umzug aus der alten Villa in Liepe war nötig geworden, weil sie nicht mehr den baulichen Anforderungen entsprach. „Es gab keinen Fahrstuhl und nur Mehrbettzimmer“, erinnert sich Margrit Fandrich, die schon während ihres Hochbaustudiums im Lieper Heim gejobbt hatte. Die Bedingungen verbesserten sich also mit dem Neubau merklich, so die Leiterin. Nach Abschluss des Studiums wechselte Fandrich zur Altenpflege und wurde nach erneutem Studium Leiterin.

Große Anerkennung gelte auch 12 ihrer Kollegen, so Fandrich, die ebenfalls schon seit 25 oder mehr Jahren dabei sind. Dazu gehören Ute Stephan, Uta Marschner, Ulrike Voigt, Bianka Meier, Manuela Löbner, Marion Hindenburg, Verena Zimmermann, Margit Wolff, Sabine Marschewitz, Rosemarie Ckrobotzek, Susanne Fuhrmann und Peter Trapp.

Besonders hebt die Leiterin auch die Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Oderberg, der Gärtnerei Winter, dem Sportverein Grün Weiß 90 Oderberg und Geschäftspartnern wie den lokalen Frisör- und Kosmetikstudios.

Das Durchschnittsalter der 26 Mitarbeiter beträgt 55 Jahre. Ein Generationswechsel steht bevor und die Nachwuchssorge steigt, so Fandrich. Es werden Kräfte in allen Bereichen gebraucht, die sich auch in Zukunft um meist etwa 40 Bewohner kümmern.

Sowohl „Theodor Fontane“ als auch die Einrichtung „Herbstsonne“ in Oderberg genießen ein hohes Ansehen, sagt Sebastian Selent, Awo-Abteilungsleiter Altenhilfe. Positiv für die Mitarbeiter sei die seit Februar 2018 geltende höhere Vergütung. Allerdings bleibe weiter zu klären, wie diese in Zukunft finanziert werde. Weiter auf den Endverbraucher umzulegen, sei keine Lösung.