Drei Autodiebe erwischt

Frankfurt Fahnder von Bundes- und Landespolizei haben am frühen Dienstagmorgen in der Schulstraße drei mutmaßliche Autodiebe gestellt. Den Bematen war ein dort parkender Renault mit Aufbruchspuren aufgefallen. Der Fahrer versuchte zu fliehen. Als dies nicht gelang, wurde er rabiat, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Doch nutzte um die Handfesseln kam der 34-jährige Osteuropäer nicht herum. Mit geübtem Blick hatten die Fahnder aber auch erkannt, dass der Renault nicht allein unterwegs gewesen war. Ein in unmittelbarer Nähe stehender VW mit zwei Insassen diente offensichtlich als Pilotfahrzeug. Die beiden Herren erwiesen sich als keine unbekannten Größen, waren sie doch schon einschlägig in Erscheinung getreten. Für die 31 und 35 Jahre alten Landsleute des zuvor Gefassten war damit ebenfalls die Fahrt beendet. Alle drei Männer sind vorläufig festgenommen. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und werden jetzt kriminaltechnisch untersucht.