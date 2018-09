Johanniter wollen Kita bauen

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) In der Sitzung im Oktober werden die Stadtverordneten entscheiden, ob die Johanniterunfallhilfe in Seelow eine neue Kita errichten wird oder nicht. Gleich in zwei Ausschüssen war das Vorhaben Thema.

Im Juni hatte Uwe Kleiner, Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe, im Bildungs- und Sozialausschuss über die Absicht des Kita-Baus informiert. Das Angebot war überraschend gekommen. Für die Abgeordneten galt es, sich zunächst gründlich mit der Thematik zu beschäftigen. Der Wohlfahrtsverband plant sein Vorhaben auf dem ehemaligen Areal des CJD in der Apfelstraße. Seit fünf Jahren ist der größte Teil verwaist, versucht die Stadt als Eigentümer, Gebäude und Flächen zu vermieten. Einige der Hallen werden mittlerweile genutzt, unter anderem vom Landkreis und dem DRK-Kreisverband. Der größte Teil jedoch wächst ein. Da keine Unterhaltungsmaßnahmen mehr durchgeführt werden, hat sich der Zustand der Gebäude zusehends verschlechtert. Eine Sanierung wäre enorm aufwendig.

Kleiner informierte jetzt im Bildungs- und Sozialausschuss, dass man alle Gebäude – bis auf die Mensa – abreißen würde. Das schließt auch die einstige kleine Turnhalle ein, die schon während der Nutzung durch Azubis des CJD erhebliche Baumängel aufwies. Man wolle eine Einrichtung für etwa 65 Kinder bauen, erläuterte Kleiner. Im Juni gab es noch die Überlegung, die Kita „Frechdachse“, die von einem Elternverein geführt wird, in das Projekt zu integrieren. „Aus dem Verein kam die klare Ansage, dass man eigenständig bleiben will“, so Vizebürgermeister Jörg Krüger im Nachgang der Beratung. Was an dem Bauvorhaben insgesamt jedoch nichts ändere, betonte Uwe Kleiner. Man wolle sich zunächst auf die Betreuung von unter Dreijährigen konzentrieren. Die Anfragen und Listen zeigen, dass es vor allem im Krippen-Bereich in den nächsten Jahren einen höheren Bedarf gibt.

Jörg Krüger machte zudem auf einen weiteren Aspekt aufmerksam. In drei Kitas – „Arche Noah“ der evangelischen Kirchengemeinde, „Max und Moritz“ von der AWO sowie „Märchenland“ des DRK – wurde aufgrund der wachsenden Nachfrage die Betriebserlaubnis hochgefahren. Das heißt, mit Genehmigung der zuständigen Fachbehörde des Landes wurden Räume umfunktioniert, um weitere Kinder unterbringen zu können. Mit einer neuen Kita in Seelow würden auch die Voraussetzungen geschaffen, um die Kapazität der jeweiligen Einrichtung wieder auf die Ursprungszahl zu reduzieren. Fakt ist, das wurde im Ausschuss deutlich, dass die Stadt gefordert ist. Alle Kita-Plätze sind mit Schuljahresbeginn belegt. „Mit der Ankündigung des Kreises, dass Am Stadion ein Wohnverbund für Flüchtlingsfamilien eingerichtet wird, stehen wir vor einer weiteren Herausforderung“, sieht es Jörg Krüger. Denn zu den Familien gehören Kinder. Auch die Grund- und die Oberschule seien mittlerweile an ihren Platzkapazitäten angekommen. „Hier müssen wir enger mit dem Kreis zusammenarbeiten, um gemeinsam Lösungen zu finden“, betont Jörg Krüger.

Zum Vorhaben des Wohlfahrtsverbandes gab und gibt es auch kritische Stimmen. Damit würden dann schon zwei Einrichtungen mit christlicher Prägung bestehen, hieß es. Seitens des DRK-Kreisverbandes gab es die Nachfrage zum ebenfalls von der Johanniterunfallhilfe angekündigten Fahrdienstes, um zum Beispiel Kinder zu transportieren. Geklärt werden muss mit den anderen Trägern, ob sie Interesse am Angebot haben, die einstige CJD-Mensa zu nutzen und dort für alle Kitas der Stadt Mittag zubereiten zu lassen. Entsprechend der Wünsche der Träger würde der Umbau erfolgen und sich auch auf die Kosten niederschlagen.

Im Bauausschuss ging es im nichtöffentlichen Teil um den zweiten Aspekt des Vorhabens, dem Abschluss eines Erbbaupachtvertrages für das Gelände über 35 Jahre. In einem solchen Vertrag müssten rechtssichere Klauseln eingearbeitet sein, die garantieren, dass der Stadt zu keinem Zeitpunkt Nachteile erwachsen – wenn zum Beispiel die Bauvorhaben des Trägers nicht so realisiert werden können wie geplant. Insgesamt tendierten die Abgeordneten in den beiden Ausschüssen mehrheitlich zustimmend zum Vorhaben des Wohlfahrtverbandes. Nächste Station ist der Hauptausschuss am 25. September. In der Stadtverordnetenversammlung am 16. Oktober soll die Entscheidung fallen. Stimmen die Stadtverordneten dafür, soll das Vorhaben in 18 Monaten umgesetzt sein, wie Uwe Kleiner erläuterte.