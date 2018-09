Kino startet Humor-Offensive

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das Movie Magic startet eine Humor-Offensive. Im einzigen Kino der Barnimer Kreisstadt, zu finden an der Heegermühler Straße 25, geben sich aus Funk und Fernsehen bekannte Spaßmacher buchstäblich die Klinke in die Hand. Viele von ihnen sind, was Auftritte in Eberswalde betrifft, die reinsten Wiederholungstäter.

Den Anfang macht am 7. Oktober ab 20 Uhr Ingo Oschmann, der in seinem Programm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“ das Beste und Schönste aus 25 Jahren auf der Bühne zusammengefasst hat. Sein Publikum kann sich auf Zaubereinlagen zum Staunen und sanfte Angriffe auf die Lachmuskeln freuen, die mit dem Florett und nicht mit der Keule ausgeführt werden.

Das Kontrastprogramm dazu ist bei Holger Müller alias Ausbilder Schmidt zu erleben, der in „Die Lusche im Mann“ am 16. November ab 20 Uhr absichtlich mit Kanonen auf Spatzen schießt und dabei nicht nur der Männerwelt – und sich – gnadenlos den Spiegel vorhält. Ausbilder Schmidt verschont niemanden mit seinen Lebensweisheiten.

Am 18. Januar gibt es ab 20 Uhr ein Wiedersehen mit Hans Werner Olm. Ins Movie Magic kommt er mit seiner neuen Show „Happy Aua“, in der er eine Auswahl altbewährter und neuer Rezepte offeriert. Der Altmeister, einer der bekanntesten Vertreter seiner Zunft, richtet sein Hauptaugenmerk auf das Zusammenleben zweibeiniger Großsäuger, wie er seine Mitmenschen des Öfteren nennt.

Sein erstes Soloprogramm „Radioaktiv“ bringt Daniel Storb, besser bekannt als Der Storb, am 24. Februar zu 20 Uhr nach Eberswalde mit. Der Radiomoderator, der es gewohnt ist, gegen die Wand zu sprechen und keine Lacher zu ernten, ist auf der Bühne unverschämt unverblümt. Der Storb spricht angriffslustig das aus, was sich viele nicht einmal zu denken trauen.

Und am 8. März ab 20 Uhr hält das Eberswalder Kino eine ganz besondere Frauentagsüberraschung parat: Ernst-Johann „Ernie“ Reinhardt behauptet in der Rolle seines Lebens, also als Lilo Wanders: „Sex ist ihr Hobby“. Mehr als zehn Jahre lang hatte die Kunstfigur Lilo Wanders, die ungemein lebensecht daherkommt, im Fernsehen die Show „Wa(h)re Liebe“ moderiert. Aus dieser Betätigung und der Beschäftigung mit Liebe, Sex und Erotik wurde ihr Steckenpferd, dem sie in ihrem kaberettistischen Bühnenprogramm leidenschaftlich und mit Humor die Sporen gibt.

