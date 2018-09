Kurstädter verdaddeln alles

Udo Plate

Lübbenau (MOZ) Noch nie schnupperten die Bad Freienwalder Brandenburgliga-Handballer so intensiv an einem Teilerfolg bei der TSG Lübbenau: Bis 30 Sekunden vor der Schluss-Sirene stand es in der Blau-Gelb-Arena noch 31:31, ehe Lübbenaus Justin Suhl doch noch ein letztes Mal in der umkämpften Partie ins Bad Freienwalder Tor zum 32:31-Heimerfolg einlochte.

Dabei agierten die Kurstädter von Beginn an konzentriert in der Defensive und waren durch schnelles Umschaltspiel erfolgreich. Da Lübbenau nicht locker ließ, schmolz der Vorsprung wieder und Lübbenau ging beim 11:10 erstmals in Front. Zeit für Jahn-Trainer Daniel Untermann, sein Team in einer Auszeit neu einzustellen. Erfolgreich: Die Gäste erarbeiteten sich kurz vor der Pause eine 16:14-Führung. Dann lief jedoch gar nichts mehr zusammen und es ging mit einem 16:16 in die Kabinen.

Nach dem Wiederanpfiff brannten die Kurstädter ein wahres Feuerwerk ab: In der Abwehr kräftig zupackend und im Angriff klappte auch alles. Vor allem über die zweite Welle kamen die Untermann-Handballer immer wieder zu Treffern. Markus Block, Chris Mattias und Oliver Viert brachten die Gäste mit 19:16 nach vorn. Allein: Der Schwung verflog und Lübbenau robbte sich nicht nur heran, sondern zog auf 28:25 davon.

In der eiligst anberaumten Auszeit stellte Jahn-Coach Daniel Untermann die alles entscheidende Frage ans Team: „Wollt ihr das Spiel noch gewinnen?“ Es ging noch einmal ein Ruck durch die Jahn-Mannschaft. Fünf Minuten später leuchtete auf der Anzeigetafel ein 30:30. Jahn hatte die Möglichkeit, in Front zu gehen, lies diese Gelegenheit jedoch doppelt verpuffen. Die letzte Minute war an Dramatik nicht zu mehr überbieten: Lübbenau erzielte mit erfolgreichen Abschluss das 31:31. Die Kurstädter witterten Morgenluft. Der Punktgewinn schien sicher und es blieben der Untermann-Truppe noch exakt dreißig Sekunden, um diesen sogar noch mit einem Treffer zu vergolden. Doch daraus wurde nichts für die Kurstädter. Vielmehr ging der Schuss noch komplett nach hinten los: Zunächst musste Rückraumakteur Chris Mattias mit blutiger Nase passen, sodass Oliver Viert als Schütze für den letzten Wurf Verantwortung übernehmen sollte. Der finale Pass sollte jedoch nicht den Blondschopf erreichen, sondern zehn Sekunden vor der Schluss-Sirene Lübbenaus Justin Suhl finden, der dann die Gunst des Moments nutzte, und den 32:31-Siegtreffer für Lübbenau erzielte.