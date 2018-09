„Schildipark Panketal“ ist Auffangstation für Schildkröten

dpa

Panketal (dpa) „Schildipark Panketal“ nennt sich eine Brandenburger Auffangstation für Schildkröten. Claudia Schulze und Oliver Hoffmann führen sie in ihrer Freizeit auf dem heimischen Grundstück in Panketal (Barnim). Gegenwärtig beherbergt ihr „Schildipark“ 37 Reptilien - elf verschiedene Arten, von handtellergroß bis zu 50 Kilogramm schwer. Gut ein Dutzend Wasserschildkröten sind in Teichen einer Reederei und eines Gartencenters in der Nachbarschaft untergebracht.

Bei ihnen handelt es sich um ausgesetzte Fundtiere oder von Behörden beschlagnahmte Schildkröten. Sind die beiden berufstätigen Betreiber zuhause, dürfen sich die Schildkröten auch außerhalb ihres eigentlichen Geheges durch den 300 Quadratmeter großen Garten bewegen. 30 bis 35 Anfragen erhalten Schulz und Hoffmann monatlich, ob sie weitere Schildkröten aufnehmen könnten. Aber der ehrenamtlich geführte und von einem Förderverein unterstütze „Schildipark Panketal“ hat keine Kapazitäten mehr.