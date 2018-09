Landrat regt Bodengesellschaft an

Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Dialogforum – so nennt sich das Angebot von Landrat Gernot Schmidt (SPD), mit den Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen. Jetzt war er in Petershagen-Eggersdorf zu Gast. 20 hatten Interesse.

Gernot Schmidt informierte, dass der Kreis auf der Suche nach einem gymnasialen Oberschul-standort und dabei sei, die vom Kreis betriebenen Schulen zu ertüchtigen. „Wir befinden uns da auch in einer Zwangslage. Ich möchte einfach nicht 300, 400 Eltern bei mir stehen haben, denen ich erklären muss, wie deren Kinder von Petershagen-Eggersdorf nach Müncheberg zur Oberschule kommen sollen“, sagte er.

Der Landrat betonte, dass er froh sei, dass es sich um eine Gemeindestraße handele, über deren Ausbau sich Anwohner Peter Rombinsky beschwerte. Doch dem Petershagen-Eggersdorfer ging es nicht nur darum, sondern um die Art und Weise, wie mit Bürgern umgegangen wurde. Denn der Straßenausbau hatte sich um ein Zigfaches verteuert, trotz Anwohnerprotesten wurde gebaut, das mehr schlecht als recht, wie Bürgermeister Marco Rutter eingestand.

Schmidt ging auf das Thema Nahverkehrsplan ein. Im Frühjahr werde ein neuer erstellt und dann auf der politischen Ebene diskutiert. Der Zuzug vieler Berliner ins Umland sei ein großes Thema in allen Bereichen. Schmidt regte an, dass die Gemeinden überlegen, eine gemeinsame Bodengesellschaft zu gründen, die den kommunalen (Sozial-)Wohnungsbau manage und zwar in den Gemeinden, die über keine eigenen kommunalen Wohnungsgesellschaften, wie das Doppeldorf mit seinen gerade mal 85 Wohnungen, verfügen. Etwas länger wurde über den dreigeschossigen Wohnungsbau im Dorf diskutiert. Für Bürgermeister Marco Rutter ist eine gesunde Bevölkerungsmischung wichtig. Einige wenige, die auf großen Grundstücken bauen, würden kaum das gesellschaftliche Leben aufrechterhalten. Dafür aber die vielen Senioren, die im Ort bleiben, und junge Leute, die zu Hause ausziehen wollen. Für die müsse es Lösungen geben, betonte er, verwies aber auch auf die kürzliche Diskussion rund um die Bebauung der alten Gärtnerei, die teils deutlich ablehnend war.

Gemeindevertreter Heiko Krause (FDP) wollte vom Landrat wissen, ob der sich im Land dafür stark mache, dass die Speckgürtel-Gemeinden, die weder von Städtebaufördermitteln profitieren noch als ländliche Region gelten, finanzielle Unterstützung für all die Aufgaben bekommen, die sie durch den Zuzug stemmen müssen. Von der Schule über Kita bis zur Infrastruktur. Schmidt antwortete Ja und leitete direkt dazu über, dass Landesplanungen oft an der Realität vorbeiliefen.

Ein Bürger wollte wissen, ob am Krankenhaus Strausberg und auch am S-Bahnhof Petershagen-Nord Parkhäuser gebaut werden, auch unter dem Aspekt, weniger Fläche zu versiegeln. Schmidt machte am Krankenhaus wenig Hoffnung. Es werde nach den umfangreichen Investitionen dort, u. a. in die Rettungsstelle, eine neue, sehr strikte Parkplatzordnung geben. Wenn am S-Bahnhof ein Parkhaus gebaut werde, meinte der Bürgermeister, würde dies den dörflichen Charakter verändern. Dies müsse man bei solchen Vorschlägen im Auge behalten.

Wann der Zehn-Minuten-Takt nach Strausberg käme und welche Lösungen es dann für die Bahnübergänge gebe, wollten andere Bürger wissen. Dies sei ein Thema für Verkehrsministerin Schneider, die der Landrat demnächst befragen und deren Antwort nachreichen wolle. Wenn es darum ginge, Tunnel oder Brücken über S-Bahnen als Übergänge zu errichten, wäre dies Sache der Gemeinden oder des Landkreises, machte er klar.