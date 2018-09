Weichenstellung für die Zukunft

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Entwicklung des Löcknitzcampus ist eines der zentralen Themen, die Grünheide derzeit beschäftigt. Ein Bebauungsplan soll neue Baufelder ausweisen, ein Konzept darstellen, wie Grundschule und Hort qualitativ und quantitativ voran gebracht werden können.

Der Bebauungsplan liegt im Entwurf vor. Wenn die Gemeindevertretung grünes Licht gibt, kann er ins Beteiligungsverfahren gehen. Dann haben Bürger, Behörden und Verbände Gelegenheit, ihre Anregungen zu geben, Bedenken zu äußern. Im Bauausschuss jedenfalls ist das, von Planer Torsten Vogenauer erarbeitete, grundlegende Papier auf Zustimmung gestoßen. Der B-Plan bildet die Grundlage dafür, das Campusgelände weiter entwickeln zu können. Dass es baulich auf dem Areal weiter gehen muss, Grundschule und Hort spätestens 2022 mehr Platz brauchen, ist in der Gemeinde unstrittig.

Um sich dafür keine Möglichkeiten zu verstellen, empfiehl Vogenauer, den Plan so offen wie es nur geht zu gestalten. Für die Bebauung weist der Entwurf großzügige 12 000 Quadratmeter aus. Auf Angaben zur Höhe wird verzichtet, um Gebäude aufstocken zu können. Fakt ist laut Vogenauer: Das Areal liegt im Außenbereich, ist vom Landschaftsschutzgebiet und Waldflächen umgeben. Die Grenzen, die dadurch in der Fläche vorgeben sind, sollen vorerst nicht angetastet werden, um das Verfahren zügig abzuwickeln. „Später können wir versuchen, im Norden zu erweitern“, sagt Vogenauer. „Lieber nehmen wir jetzt den Spatz und arbeiten weiter an der Taube.“

Die Freiräume, die der B-Plan so bieten würde, kommen dem zweiten Beteiligungsverfahren entgegen, das am Dienstag durch ein erstes Forum gestartet wurde. Die Gemeinde Grünheide hat sich dafür die Dienste von Schulbauplanerinnen aus Berlin gesichert – federführend vertreten durch Katharina Sütterlin (Bauereignis.de) sowie Susanne Heiß (IFAU Architekten). Sie sollen bis zum Jahresende ein Konzept erarbeiten, wie sich der Löcknitzcampus quantitativ und qualitativ entwickeln kann, um sowohl den Erfordernissen des Raumbedarfs als auch den Anforderungen eines modernen Grundschul- und Hortalltags gerecht zu werden.

Bernd Schlüter, im Grünheider Rathaus als Amtsleiter für Familie, Bildung und Kultur tätig, hatte für Dienstagabend gut 30 Personen eingeladen – Lehrer, Erzieher, Schüler, Eltern, den Sozialausschuss, den Vorsitzenden des Bauausschusses der Gemeindevertretung sowie die zuständige Schulrätin. Er bezeichnet den Auftakt als sehr gelungen und motiviert alle, die sich einbringen wollen, das auch zu tun. In drei Ideenrunden zum Campus an sich, der Verkehrsanbindung und zur Schule der Zukunft wurde die Arbeitsweise der Planerinnen verdeutlicht. Sie werden sehr breit aufgestellt Ideen, Wünsche und Anforderungen sammeln, filtern, verzahnen und in einem Konzept zusammen führen. Das Beteiligungsverfahren laufe bis in den Oktober, zum Jahresende solle das Konzept stehen, danach könnten die Architekten loslegen und im Sommer 2020 der Bau beginnen, umreißt Schlüter den Zeitplan.

Sowohl Schulleiterin Sabine Wilde-Balzer als auch die Sozialausschussvorsitzende Pamela Eichhorn und der Bauausschussvorsitzende Peter Komann loben den Start. „Das Forum war ein guter Anfang“, sind sie sich einig. Die Planerinnen haben noch nichts „verkaufen wollen, haben den Freiraum gelassen für alle Gedanken“, sagt Komann.

Ein nächster Schritt für die Öffentlichkeit ist für Sonnabend angekündigt. Beim Campustag werden die Schulbauplanerinnen mit einem Infostand vor Ort sein und ab um 11 Uhr für 20 Personen einen Workshop anbieten. Darüber hinaus ermutigt Bernd Schlüter alle, die sich einbringen wollen, ihre Gedanken aufzuschreiben und an Grundschule-gruenheide@bauereignis.de zu schicken.