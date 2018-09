Spielend in die Altersarmut

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Sie sitzen normalerweise im Frack oder schwarzem Kleid auf dem Podium und erfreuen das Publikum mit Hochkultur. Aber auch die vielgepriesene Orchesterlandschaft Brandenburgs hat ihre Schattenseiten: Freie Musiker, die sich als Aushilfe in die Altersarmut spielen.

Irgendetwas muss man irgendwie machen. So könnte man einen Antrag von SPD, Linken, CDU und Grünen verstehen, die Einkommenssituation freier Orchestermusiker zu verbessern. Am Mittwoch gab es dazu eine Anhörung im Kulturausschuss des Landtages.

Andreas Wenske von der Deutschen Orchestervereinigung schilderte die Problemlage so: Es gibt kleine Orchester in Brandenburg mit einer Stammbesetzung, mit der man kaum ein Klassikstücke auf die Bühne bringen kann. Sie engagieren bis zu 70 Prozent der benötigten Musiker als Aushilfen hinzu. Die bekommen beispielsweise 210 Euro für zwei bis drei Proben und einen Auftritt, Fahrtkosten und Übernachtung sind da schon eingerechnet. Wenske rechnete vor, dass ein freier Musiker so auf ein jährliches Bruttoeinkommen von rund 14 500 Euro kommt. Laut Orchestervereinigung sollte der Mindeststandard für Proben und Auftritt bei 592 Euro für liegen.

Die andere Seite schilderte Alexander Herrmann, Aufsichtsratschef beim Preußischen Kammerorchester Prenzlau. Das Orchester besteht aus zwölf Streichern, die sich mit großen Mühen über die Zeiten der Einsparungen retteten und etwa zu 60 Prozent des Tariflohnes für Orchestermusiker spielen. Der kleine Klangkörper erhält jährlich 505 000 Euro vom Landkreis Uckermark, 110 000 Euro vom Land und erspielt sich den Rest des Etats von insgesamt 900 000 Euro.

Dazu werden im Jahr 350 Aushilfen eingesetzt zu rund 300 Euro für Proben und Aufführungsabend. Darüber hinaus werden Musiker aus Polen verpflichtet, die für bis zu 250 Euro steuerfrei arbeiten dürfen, so Herrmann. Kommt eine Art Mindestlohn, ohne dass das Land dies voll kompensiert, sei das Kammerorchester am Ende. „Wieso wollen Sie in unsere Vertragsfreiheit eingreifen?“, fragte er die Abgeordneten. „Lassen Sie uns so weiter machen, wie bisher.“

Von voller Kompensation durch das Land ist keine Rede. Ursprünglich war über ein Gesetz diskutiert worden, das ähnlich wie bei öffentlichen Aufträgen eine Art Mindestlohn festschreiben sollte. Davon ist man längst abgerückt. Kulturministerin Martina Münch (SPD) plädierte dafür, in kleinen Schritten vorzugehen.

Im Landtag ist jetzt von Leitlinien die Rede die Empfehlungen aussprechen sollen. Das klingt nicht nach greifbaren Veränderungen und hat außerdem noch eine Hintertür. Gemeinnützige Träger sollten von den Empfehlungen ausgenommen werden. Das Preußische Kammerorchester besitzt die Gemeinnützigkeit, wie Uwe Schmidt, SPD-Abgeordneter aus der Uckermark und leidenschaftlicher Unterstützer des Prenzlauer Orchesters am Rande der Sitzung erklärte.

Allerdings muss auch Schmidt zugestehen, dass ein anderes Problem entsteht, wenn alles so bleibt wie es ist: die Altersarmut. Sowohl freie Musiker als auch Mitglieder kleiner Ensembles, die unter Tarif bezahlt werden, sind betroffen. Alexander Hollensteiner von der äußerst erfolgreichen Kammerakademie Potsdam berichtete im Ausschuss, dass eine anonyme Umfrage seiner Musiker (die alle Gesellschafter sind) ergab, dass sie rund 500 Euro Rente rechnen.