Kein neuer Chef für Erstaufnahme

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für Asylbewerber (ZABH) in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) wird dieses Jahr wohl keinen neuen Behördenleiter mehr erhalten. Ein erster Versuch, die aktuelle Vakanz zu beenden, ist gescheitert. Anfang des Jahres war der langjährige Chef Frank Nürnberger nach Potsdam gewechselt, wo er Abteilungsleiter für Verfassungsschutz im Innenministerium wurde.

Die kommissarische Leitung übernahm Anfang Februar die Referatsleiterin Kommunalaufsicht Larissa Penzenstadler-Hennig für ein halbes Jahr. Inzwischen ist nach Aussage des Innenministeriums Olaf Jansen, Sachgebietsleiter Rückführung, mit der Leitung betraut worden.

Die landesinterne Stellenausschreibung für den Posten verlief ergebnislos, weil sich niemand beworben hat. Über die möglichen Gründe dafür machte das Ministerium am Mittwoch keine Angaben. Die Stelle war mit B 2 (laut Besoldungstabelle knapp 7300 Euro monatlich) ausgeschrieben. Das Amt hat eine zweijährige Probezeit.

Laut Innenministerium soll eine neue landesinterne Stellenausschreibung im letzten Quartal gestartet werden. Über eventuell veränderte Konditionen gibt es noch keine Angaben.

Die Zentrale Aufnahmeeinrichtung des Landes verfügt seit dem Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 über zusätzliche Außenstellen in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) und Wünsdorf (Teltow-Fläming). Zur Zeit befinden sich 1956 Asylsuchende an den drei Standorten.

Die Aufnahmekapazität gibt das Innenministerium mit 3100 Plätzen an. In Eisenhüttenstadt leben 680 Menschen in der Erstaufnahme, Platz gibt es dort für 1100 Personen. (thi)