Köhlerliesel bittet zum Tanz

Ralf Loock

Groß Lindow Wenn der Sommer ausgeklungen ist, ist es Zeit für das Köhlerfest. Hier kann man in die Welt der einfachen und fleißigen Leute im Schlaubetal eintauchen und den Alltag der Köhler und Kienweiber erleben. Natürlich wird auch das Köhlerliesel mit dabei sein, versicherte Herbert Grunow vom Kiebstubbenverein, der das Fest im Knappenweg ausrichtet und sich sonst um die Pflege des heimatlichen Brauchtums kümmert.

Eröffnet wird das Programm am 3. Oktober mit dem Einzug der Akteure – Köhler und Köhlerliesel marschieren an der Spitze. Geboten wird den Besuchern ein Einblick in das Leben der Waldarbeiter, so wird beispielsweise ein Schaumeiler aufgebaut und die Technik der Holzkohle-Herstellung erklärt. Jung und Alt können ihr Talent im Kienstubbenweitwurf zeigen. Die Bastel- und Schminkstrecke ist besonders für Kinder interessant. Auf der Tanzfläche werden unter anderem Sängerin Fräulein Biene und Line Dancer für Unterhaltung sorgen.

Zur Mittagszeit werden Plinse vom Köhlerherd, Brote aus dem Backofen, frische Räucherfische, Deftiges vom Grillstand sowie Pellkartoffeln mit Quark geboten. Eine Besonderheit ist die Köhlersuppe, die von mehreren Freiwilligen morgens ab etwa 6 Uhr auf dem Platz zubereitet wird. Diese Schlaubetaler Spezialität hat in den vergangenen Jahren eine so große Nachfrage erfahren, dass die Töpfe immer größer wurden und sich folglich ihr Transport zum Platz als unhandlich erwies; daher treffen sich die Köche frühmorgens auf der Wiese mit Messer und Kelle. Nachmittags wird Kaffee und Kuchen gereicht. Handwerker aus der Region sind auf dem Platz mit ihren Ständen vertreten und zeigen ihre Techniken und Waren, Naturschützer informieren übers Schlaubetal.

Am späten Nachmittag spielen die Oktoberspitzbuben zum Tanze, wenn dann eine flotte Polka erklingt, gibt es für Köhler, Kienweiber und Besucher kein Halten mehr.