Europäische Betriebsräte wollen mehr mitreden

Joachim Göres und Ina Matthes

Rüdersdorf/Celle (MOZ) Der Zementhersteller CEMEX aus Rüdersdorf und Bombardier aus Hennigsdor haben ihn: einen Europäischen Betriebsrat. Vertreter solcher Gremien haben jetzt in Celle eine Erklärung verabschiedet – für mehr Mitbestimmung.

Seit 2013 ist Uwe Pommer Gesamtbetriebsrat der CEMEX Deutschland AG. Und seitdem gehört er auch dem Europäischen Betriebsrat (EBR) des sechstgrößten Zementherstellers der Welt an.

CEMEX ist ein globaler Konzern und unter anderem in acht europäischen Ländern vertreten. Jedes Land schickt entsprechend der Mitarbeiterzahl Delegierte in den EBR, erzählt Pommer. Aktuell sind es 30, die sich zweimal im Jahr treffen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind dabei paritätisch vertreten. „Im Wesentlichen geht es dort um Informationsaustausch zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern“, sagt Pommer. In Brandenburg haben neben CEMEX, die in Rüdersdorf produzieren, auch der Bahnhersteller Bombardier aus Hennigsdorf oder der Stahlproduzent Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt Vertreter in Europäischen Betriebsräten.

„Wir haben bislang alle Entscheidungen einstimmig getroffen. So können wir gegenüber der Unternehmensleitung geschlossen auftreten und verhindern, dass die verschiedenen Standorte gegeneinander ausgespielt werden“, sagte Hermann Soggeberg auf einer Konferenz im September in Celle. Er ist EBR-Vorsitzender des Lebensmittel- und Verbrauchsgüterkonzern Unilever.

Seit 1994 legt eine EU-Richtlinie fest, dass in Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten, die in zwei oder mehr EU-Ländern arbeiten, ein EBR eingerichtet werden kann. Der muss von der Unternehmensleitung über die wirtschaftliche Entwicklung in den verschiedenen Werken informiert werden.

Für die Arbeitnehmervertreter sind solche Konsultationen die einzige Möglichkeit, sich mit der Konzernspitze auf internationaler Ebene auszutauschen und sie mit ihren Forderungen zu konfrontieren. „Wir konnten noch keine Verlagerung verhindern, aber wir können uns mit der Kenntnis der Wirtschaftszahlen besser dafür einsetzen, dass die Mitarbeiter am geschlossenen Standort nicht mit leeren Händen dastehen“, betont Soggeberg.

Verkauf statt Schließung, Förderung von Neuansiedlungen, Sozialpläne – so soll den Betroffenen geholfen werden. Soggeberg berichtet, dass in der Vergangenheit Polen als vergleichsweise günstiger Standort häufiger von Schließungen an anderen Unilever-Standorten profitiert hat: „Das ist heute nicht mehr so. Gerade wird eine Entwicklungsabteilung von Poznan in die Niederlande verlagert.“

Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, kommt gerade aus Polen. Dort hat er Kontakt zu Arbeitnehmervertretern im Opel-Werk Gliwice aufgenommen. „In Gliwice wird nur ein Opel-Modell gefertigt, wie auch am Opel-Standort Eisenach. Damit kann man nicht überleben – die Betriebsräte in Gliwice und Eisenach müssen sich zusammentun und gemeinsam im Europäischen Betriebsrat für die Herstellung weiterer Modelle an ihrem Standort kämpfen, nur so haben sie eine Chance“, sagt Lemb. Er weiß, dass dies nicht einfach ist. Polnische Arbeitnehmer beklagen sich über ihre geringen Rechte und schlechteren Arbeitsbedingungen. In Deutschland werfen Gewerkschafter ihren polnischen Kollegen nicht selten mangelnde Kampfbereitschaft vor.

Lemb hält von solchen Vorwürfen wenig: „Ich bin mit Ratschlägen sehr zurückhaltend, denn in Polen sind Arbeitnehmer größeren Repressionen ausgesetzt.“ Nur durch eine enge Zusammenarbeit wie z.B. im EBR sei es möglich, füreinander Verständnis zu schaffen und solidarisch zu handeln. Daneben gibt es auch eine Kooperation in der Grenzregion im Interregionalen Gewerkschaftsrat Elbe-Neiße – als Ver.di 2014 bei Amazon in Leipzig zum Streik aufrief, kamen 40 Solidarnosc-Mitglieder zur Unterstützung. Umgekehrt wurden polnische und tschechische Amazon-Beschäftigte von den sächsischen Kollegen beraten.

Positiv ist für Lemb der gerade vollzogene Zusammenschluss der Branchengewerkschaften der Bergarbeiter und der Metaller innerhalb der Gewerkschaft OPZZ – so könnten sie eher ihre Forderungen durchsetzen.

Neben der OPZZ gibt es in Polen noch die Solidarnosc und das Forum ZZ als große Gewerkschaften. In polnischen Großbetrieben bestehen mitunter bis zu 20 Gewerkschaften, die häufig nicht miteinander kooperieren. Nur Mitarbeiter von Betrieben mit mindestens zehn Beschäftigten können sich in Polen überhaupt gewerkschaftlich organisieren – da mehr als 90 Prozent aller Betriebe kleiner sind, können mehr als 40 Prozent der polnischen Arbeitnehmer nicht Mitglied einer Gewerkschaft sein. 16 Prozent aller Beschäftigten in Polen gehören einer Gewerkschaft an, in Deutschland ist der Organisationsgrad kaum höher.

Vertreter Europäischer Betriebsräte fordern nun von der EU-Kommission mehr Rechte. So müssen Unternehmen derzeit den EBR bei Entscheidungen nur konsultieren – künftig soll eine Stellungnahme des EBR zwingend berücksichtigt werden. Dazu verabschiedeten sie jüngst in Celle ein Erklärung.

Ob sich diese Forderung rechtlich durchsetzen lässt, daran zweifelt Uwe Pommer von CEMEX. Schließlich handele es sich zum Beispiel bei Strukturveränderungen im Konzern um unternehmerische Entscheidungen. Der Europäische Betriebsrat könne bei solchen Entscheidungen derzeit nur „Feintuning“ auf Ebene der jeweiligen Länder vornehmen. Das heißt beispielsweise, die Auswirkungen auf die eigenen Kollegen abzumildern, Sozialpläne zu vereinbaren. Pommer würde sich wünschen, dass der EBR bei strukturellen Veränderungen im Konzern frühzeitig eingebunden wird, „damit wir unsere Vorschläge einbringen können.“ Mitbestimmung stößt in solchen internationalen Gremien seiner Erfahrung nach auch an kulturelle Grenzen. „In Deutschland sind wir bei der Mitbestimmung schon ziemlich weit.“ Anderswo sind Arbeitgeber das eher nicht gewohnt.

Die Konferenz der EBR in Celle geht in ihren Forderungen noch weiter: Sie strebt eine Veränderung des Unternehmensrechtes an, damit Konzerne nicht durch eine Veränderung ihrer Rechtsform die Mitbestimmung unterlaufen. Immer mehr deutsche Unternehmen wandeln sich in eine Europäische Aktiengesellschaft, um so unter bestimmten Umständen Arbeitnehmervertreter aus dem Aufsichtsrat fernzuhalten.