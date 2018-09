Neue Grundschule an Bernauer Straße im Gespräch

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Schülerzahlen in Oranienburg explodieren regelrecht. Deshalb ist die Stadt seit Monaten auf der Suche nach einem innerstädtischen Standort für eine weitere dreizügige Grundschule. Die könnte nun an der Bernauer Straße in der Innenstadt eingerichtet werden.

Die neue Schule ist nötig, weil die drei bestehenden städtischen Grundschulen in der Kernstadt längst aus allen Nähten platzen. Auf dem Gelände der Havel-Grundschule mit 640 Kindern soll bis August 2020 deshalb ein zweigeschossiger Erweiterungsbau entstehen. Bis Ende des Jahres muss aber zudem ein geeigneter Standort gefunden werden, um eine neue Schule bis September 2023 zu realisieren. „Wir prüfen mehrere Varianten“, bestätigt Baudezernent Frank Oltersdorf (SPD). Eine davon ist offenbar die Überlegung, das Gebäude der kreiseigenen Lindenschule an der Bernauer Straße zu erwerben. Oranienburg sei mit dem Landkreis deshalb im Gespräch, heißt es. Das bestätigt auch der Landkreis. Es würden derzeit mehrere Optionen geprüft, wie die Situation für die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler der Lindenschule zu verbessern sei, heißt es aus der Kreisverwaltung. Neben der Ertüchtigung des Standortes werde alternativ aber auch der Verkauf eruiert. Für diesen Fall werden aktuell andere Liegenschaften als möglicher neuer Standort geprüft. (bren)