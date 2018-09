Tag der Entscheidung

Volkmar Ernst

Großmutz (MOZ) Heute ist der große Tag. Mit Spannung warten die Großmutzer auf die Bekanntgabe der Gewinnergemeinde beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Für die Teilnahme hatte sich der Ortsbeirat nach Rücksprache mit den Vereinen sowie einer Einwohnerversammlung entschieden, nachdem sich Großmutz den Titel auf Kreisebene bereits im vergangenen Jahr hatte sichern können. Auch die damalige Bewerbung war eher zufällig als gezielt erfolgt, jedoch von einem Sieg gekrönt worden. „Immerhin“, so hatte die Kommunalpolitiker öffentlich feststellen können, „erfüllt unser Ort alle Voraussetzungen, um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können“. Gemeinsam hatte der Ortsbeirat mit der Feuerwehr, den Vereinen, den Betrieben und Unternehmen und der Kirche die Bewerbung in kürzester Zeit abgeben und die Begehungen durch die Juroren vorbereiten können – und das sowohl auf Kreis- wie auch auf Landesebene. Der Grund ist einfach: Weil das dörfliche Zusammenleben in Großmutz eben so funktioniert, wie es gefordert wird. Der beste Beweis dafür ist das Erntefest, das am vergangenen Wochenende mit einem Umzug der Erntewagen durch den Ort und einem Fest gefeiert wurde.

Anfang 2017 war der Aufruf zur Teilnahme am Landeswettbewerb gestartet worden. Insgesamt haben sich 85 Dörfer aus allen Landkreisen und den kreisfreien Städten Frankfurt (Oder) und Cottbus daran beteiligt. Doch entscheiden wurde nicht nur vom grünen Tisch aus. Im Juni und Juli war einen Bewertungskommission im Land unterwegs, um sich vor Ort in den Dörfern umzusehen und mit Einwohnern zu sprechen. Dadurch reduzierte sich die Zahl der möglichen Gewinner auf 17, zu denen auch Großmutz gehört.