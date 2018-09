Ein Feuerwehr-Tretauto zum Kita-Jubiläum

Juliane Keiner

Dippmannsdorf (MOZ) Mit einem großen Jubiläum feierte die Kita Waldwichtel in Dippmannsdorf ihr 10-jähriges Bestehen! Viel zu erleben gab es für Kinder und Familien beim Ponyreiten, Torwandschießen und beim gut besuchten Schminkstand. Die Tombola kam auch bei den größeren Gästen gut an und selbstverständlich wurde für das leibliche Wohl gesorgt. An den Riesenseifenblasen konnte sich jeder ausprobieren. Die Feuerwehr Dippmannsdorf sorgte mit „Wasser marsch“ für Spiel und Spaß. Der Höhepunkt der Feier war sicherlich die Übergabe eines kleinen Feuerwehrautos an die Kita. Die Feuerwehr Dippmannsdorf, der Bürgerverein und der Ortsbeirat aus dem Ort, möchten so für Nachwuchsgewinnung sorgen. Den Kindern gefiel das Tretauto mit blauer Rundumleuchte. Tobias Knie, Felix Knie und Ferdinand Benke wollten es gar nicht mehr hergeben.