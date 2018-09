Neuer Sportplatz soll ab dem Frühjahr gebaut werden

Jürgen Liebezeit

Bergfelde/Schönfließ (MOZ) Künftig hat der Fußballverein Grün-Weiß Bergfelde nur noch Auswärtsspiele. Denn die Stadt Hohen Neuendorf baut eine neue Sportanlage für den Verein – allerdings auf Schönfließer Gemarkung.

Noch in diesem Jahr will die Stadt erste Aufträge mit einem Gesamtvolumen von drei Millionen Euro ausschreiben, sodass im Frühjahr mit dem Bau begonnen werden kann. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der am Dienstag im Mühlenbecker Rathaus zwischen dem Zweckverband Fließtal und der Stadt Hohen Neuendorf unterschrieben wurde. Darin wird die Abwasserentsorgung geregelt.

Der Zweckverband räumt der Stadt das Recht ein, zunächst in den nächsten zehn Jahren die Entsorgung selber zu regeln. Der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils fünf Jahre, wenn er nicht gekündigt wird. „So funktioniert interkommunale Zusammenarbeit“, lobte Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) den Vertragsabschluss.

Dabei war es durchaus eine schwere Geburt, eine Lösung zu finden. „Wir hätten auch sagen können: Grube bauen und Feierabend“, so Verbandsvorsteher Filippo Smaldino-Stattaus (SPD). „Aber wir sind beweglich, damit eine gute Lösung zustande kommt.“ Denn der Verband verzichtet auf einen Kunden. Doch der Bau einer Abwasserleitung zum Netz des Zweckverbands stand nicht im Verhältnis zu den Kosten. Jetzt führt der Eigenbetrieb der Stadt das Abwasser über eine Gefälleleitung ins Bergfelder Rohrsystem. Diese Idee hatte Lothar Wolf vom Eigenbetrieb der Stadt. Die ursprüngliche Idee der Stadt, aus dem Verbandsgebiet entlassen zu werden, wurde bereits vor mehr als drei Jahren von Fließtal abgelehnt. Der Vertrag muss nun noch von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. Dann kann der Bauantrag erfolgen.

Für das nächste Jahr stehen, wenn der aktuelle Haushaltsentwurf beschlossen wird, weitere vier Millionen Euro für die Anlage zur Verfügung. Gebaut werden ein Trainings- und ein Punktspielplatz. Zudem gibt es eine 400-Meter-Laufbahn, ein Beachvolleyballfeld und einige Leichtathletik-Anlagen. Das Sportfunktionsgebäude dient gleichzeitig als Lärmschutzanlage für Bergfelder Anlieger. Der Sportler-Parkplatz kann tagsüber auch als Park-&-Ride-Anlage genutzt werden.

Derzeit überlegt die Stadt auch, auf dem Hartplatz vor der Anlage im Winter eine Traglufthalle aufzustellen, um weitere „gedeckte Sportmöglichkeiten“ – so heißen in der Beamtensprache Sporthallen – zu generieren. „Es fehlt der Stadt an Trainingsmöglichkeiten im Winter“, so Apelt.

Die Bürgermeister Apelt und Smaldino-Stattaus (Mühlenbecker Land) vereinbarten weiterhin, im Jugendbereich eine Spielgemeinschaft zwischen Bergfelde und Schönfließ anzuregen. „Wir haben künftig zwei Sportplätze in Schönfließ, aber keine Trainingszeiten für die SG Schönfließ“, erklärte Smaldino-Stattaus den Hintergrund der sportlichen Kooperation. Denn die Bergfelder bekommen einen Überlassungsvertrag für die Anlage und haben damit das komplette Zugriffsrecht. Auf der Anlage in der Bieselheide, die Glienicke finanziert hat, trainieren die Glienicker Vereine.