Auszeichnung für zwei Kirchen im Havelland

Silvia Passow

Brädikow In 21 Kirchen im Osthavelland haben Konrad Bauer und sein Team vom NABU Osthavelland inzwischen stattliche 46 Nistkästen anbringen können. Für die Zusammenarbeit in Sachen Naturschutz wurden nun die Kirchen in Pessin und Brädikow vom NABU Osthavelland mit der Plakette „Lebensraum Kirche“ ausgezeichnet.

In Pessin hat die schmückende Plakette bereits seit Mai einen prominenten Platz, nämlich direkt neben dem Kirchenportal, offiziell übergeben wurde die Auszeichnung aber erst am vergangenen Sonntag. Beide Kirchen gehören zum Pfarramt Paulinenaue und so dankt der NABU allen Beteiligten an der Aktion und dem zuständigen Pfarrer Michael Jurk.

Insgesamt betreuen Bauer und sein Team 91 Nistkästen an 49 Standorten im Osthavelland. Neben den Kirchtürmen eigenen sich auch Trafohäuschen und Scheunen für das Anbringen dieser Kästen. Unterschiedliche Vögel, unterschiedliche Ansprüche, an die Nistkästen selbst, wie auch an die Umgebung. Schleiereulen, Turmfalken und Dohlen, alle drei gehören in Brandenburg zu den gefährdeten Turmvögeln. In den Kästen finden sie ein neues Zuhause und schonen dabei die Kirchtürme. Nistmaterial bleibt im Nistkasten und verteilt sich nicht im Kirchturm. In 34 dieser 91 Nistkästen gab es Nachwuchs, 92 Jungtiere sind flügge geworden und haben damit einen guten Start in ein hoffentlich langes Vogelleben. Darunter waren 45 Dohlen, 25 Turmfalken und 22 Schleiereulen.

Auch in Pessin und Brädikow gab es Nachwuchs. Drei junge Schleiereulen und zwölf kleine Dohlen sind hier flügge geworden. Beide Kirchen eignen sich hervorragend für Nistplatzangebote. Das sehen die Dohlen von Natur aus genauso, nur allzu oft mit traurigen Ausgang. Denn die für sie attraktiven Türme verleiten sie auch zum Brüten ohne solche Nisthilfen, sie fliegen in die Türme und finden nicht wieder heraus. Und so gab es auch hier wieder sechs tote Dohlen zu beklagen. Für die Naturschützer tragische Verluste, die mit den Nistkästen vermieden werden können. Weshalb Bauer und sein Team auf weitere Angebote für Nistplätze, gerade von Kirchengemeinden, hoffen. Die Auszeichnung „Lebensraum Kirche“ macht den Einsatz der Kirchen für den Naturschutz sichtbar und ist auch als dickes „Dankeschön“ von Seiten der Naturschützer zu verstehen.

Für die Kirchen in Pessin und Brädikow hat sich der Einsatz gelohnt. Bruterfolg im Turm und eine schmückende Plakette an der Tür. Am Sonntag, 16. September erhält die Kirche in Tremmen die Auszeichnung „Lebensraum Kirche.“ Sie ist damit die dritte Kirche im Osthavelland, die sich mit der Plakette schmücken darf. 2017 wurden hier sechs artspezifische Nistkästen angebracht. Weit über 1.000 Kirchen hat der NABU Deutschland seit 2007 bundesweit mit der Plakette ausgezeichnet. 31 dieser Kirchen stehen im Land Brandenburg.