SPD-Stadtverordnete Ines Engelke schmeißt hin

Matthias Henke

Ort (MOZ) Überraschend legte am Dienstag die Granseer SPD-Stadtverordnete Ines Engelke ihr Mandat nieder. Bei der Sitzung des Hauptausschusses hatte sie zuvor den Umgang der Verwaltung mit dem Klosterareal sowie den Zustand des Bürgerbusbüros kritisiert.

Hinsichtlich der Bespielung des Klosters, wo Aktionskünstler Andreas Uckert als Mönch verkleidet Gästen einen Eindruck vom mittelalterlichen Leben vermittelt, habe es ein Gespräch gegeben, in dem dargelegt wurde, was möglich sei und was aus Sicherheitsgründen nicht, so Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD, fraktionslos). Später mahnte er in Reaktion auf Engelkes Anschuldigungen zur Mäßigung und nannte ihre Angriffe ungeachtet eines etwaigen Handlungsbedarfes in Teilen unangemessen. So hatte Engelke das Büro des Bürgerbusvereins, wo die ehrenamtlichen Fahrer etwa ihre Stunden abrechnen und Wartezeiten überbrücken, als „Rattenloch“ bezeichnet. Nach den Widerworten Gruschinskes stand Engelke auf, erklärte ihren Rücktritt und verließ den Saal.

„Wer austeilt, muss auch Kontra ertragen können“, kommentierte ein überraschter Bürgermeister, der deutlich machte, dass es nun am SPD-Fraktionsvorsitzenden René Jordan sei, sich mit den Sozialdemokraten um Ersatz für Engelke zu kümmern. Auf der Liste der SPD stehen noch (in der Reihenfolge der bei der Wahl 2014 auf sie entfallenen Stimmen): Johann Michael Streffer, Frank Trüe, Marina Hillebrand und Viviane Gruschinske.

Andreas Uckert, über den am Dienstag in seiner Abwesenheit geredet wurde, sagte am Mittwoch auf Nachfrage, dass die Kooperation mit der Stadt „ausbaufähig“ sei. Beim Gespräch mit Amtsdirektor Frank Stege und Bürgermeister Gruschinske habe er deutlich gemacht, dass er sich eine längerfristige Tätigkeit gegen Honorar durchaus vorstellen könne. „Aber noch ist das Stochern im Nebel“, so Uckert. Eine Finanzierung sei noch nicht gefunden. Wünschen würde er sich auch Werbung für sein Tun auf kommunalen Internetseiten. Die laufe vor allem über private Mund-zu-Mund-Propaganda.