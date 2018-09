Fischerkiez: Konkrete Ideen kommen später

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) „Wohnen, Arbeit, Freizeit.“ Wie passt das zum Oranienburger Fischerkiez? Ein Ideenwettbewerb mit externen Fachleuten soll darüber kreative Vorstellungen liefern. Doch der Bauausschuss stimmte nach emotionaler Debatte dafür, das Kapitel auf eine der nächsten Sitzungen zu verschieben.

„Wir wollen die hochwertigen städtischen Flächen zu beiden Seiten des Fischerwegs und auf der Halbinsel am Louise-Henriette-Steg neu ordnen und aufwerten“, erklärte Baudezernent Frank Oltersdorf (SPD) die Absicht der Stadt. Ein Ideenwettbewerb mit Architekten, Fach- und Stadtplanern sei ein geeignetes Instrument, kreative und gute Vorschläge zu bekommen, welche Entwicklung das grüne Herz der Innenstadt künftig nehmen könne. Dem solle kein Korsett angelegt werden, weshalb die Vorgabe für den Wettbewerb nur mit „Wohnen, Arbeit, Freizeit“ überschrieben worden sei, so der Baudezernent.

Die CDU-Fraktion hatte zur Beschlussvorlage der Verwaltung einen Antrag eingebracht, der allerdings schon konkretere Pflöcke einschlagen will. „Am Fischerweg könnte Platz für attraktiven Einzelhandel, Gastronomie und kulturelle Angebote geschaffen werden. Auch eine Fußgängerzone, die zum Flanieren einlädt, ist dort wünschenswert“, sagte Frank Rzehaczek (CDU). Wohnungsbau entstehe mit den 286 Wohnungen am Speicher schon genügend für diesen Teil der Stadt. Jörg Roitsch (Grüne) fand den CDU-Vorschlag immerhin charmant.

Dem widersprach Jennifer Collin, sachkundige Einwohnerin für die SPD im Bauausschuss. Ihre Fraktion hatte ebenfalls – wenn auch nicht fristgerecht – einen Antrag zum Fischerkiez vorgelegt. Darin ist ausdrücklich auch Wohnungsbau für das Areal vorgesehen. „Wir benötigen bis 2027 rund 6 000 neue Wohnungen in der Kreisstadt. Da können wir an dieser Stelle den Wohnungsbau nicht aussparen“, so ihre Bedenken.

Gar nichts konnte Michael Fehlow (Linke) dem vorgeschlagenen Ideenwettbewerb abgewinnen. Externe Experten würden die Wünsche und Vorstellungen der Anlieger ignorieren. Deren Ideen müssten aber auch gehört werden. Auf jeden Fall dürfe niemand den Wassersportverein „Möwe“, der vor 100 Jahre gegründet wurde und eine tolle Jugendarbeit mache, vertreiben, so Fehlow. Der Verein hatte sich zu Beginn der Sitzung nochmals im Ausschuss vorgestellt und vor allem seine umfangreiche Jugendarbeit präsentiert.

Für Harald Große (Linke) besteht keine Not, den Ideenwettbewerb jetzt um jeden Preis auf den Weg zu bringen. Es sollte mehr als nur drei Stichwörter geben. Eine gewisse Linie wäre für die Ideengeber schon wichtig. Vor allem aber dürften Vorstellungen der Bürger nicht außen vor bleiben, forderte er. Große beantragte, die Beschlussvorlage der Verwaltung in die nächste Beratungsrunde zu verschieben. Bis dahin könnten sich die Fraktionen eventuell auch noch darauf verständigen, was sie als Vorgaben für einen Ideenwettbewerb zum Fischerkiez gern festschreiben wollen.

Darauf verständigte sich das Gremium am Ende einstimmig.