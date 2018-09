Wo ist mein Gemälde-Doppelgänger?

dpa-tmn

Berlin Gibt es irgendwo in einem Museum dieser Welt ein Gemälde, das mir ähnlich sieht? Zugegebenermaßen ist das eine Frage, die man vielleicht nicht jeden Tag hört. Aber auch dafür gibt es eine App, namentlich Googles App Arts and Culture. Sie hat jetzt eine neue Funktion namens Art Selfie. Die funktioniert so einfach wie lustig: Selfie machen, warten, sich über das Ergebnis freuen. Die Datenbank im Hintergrund vergleicht das eigene Selfie mit unzähligen internationalen Kunstwerken und zeigt das ähnlichste Ergebnis an.

Darüber hinaus bietet die App noch viel mehr. Zum Beispiel nach Themen sortierte Gemäldegalerien oder Ausstellungen, Museumsrundgänge am Smartphone und 360-Grad-Visualisierungen. Google Arts and Culture ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.