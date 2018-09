Lars Eidinger in der Rolle des Bertolt Brecht

Boris Kruse

Berlin (MOZ) Ab heute ist Lars Eidinger (42) als Bertolt Brecht im Kino zu sehen. In „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ streitet er in der Rolle des Dramatikers mit Filmproduzenten über die Kino-Adaption der „Dreigroschenoper“.Boris Kruse hat den gebürtigen Berliner zum Interview getroffen. Während des Gesprächs im Zimmer eines Hotels in Charlottenburg geht der Blick direkt auf den Zoo Palast. Dort hängt ein riesiges Plakat des Films.

Herr Eidinger, bedeutet Ihnen das etwas, Ihr Plakat hier in Ihrer Heimatstadt am Zoo Palast zu sehen?

Ja, das ist schon etwas Besonderes. Weil ich ja in West-Berlin groß geworden bin, und dort hingen immer die großen Filme. Und ich liebe den Zoo Palast, das ist einfach ein schönes Kino.

Bertolt Brecht erlebt in dem Film, dass seine Art, für das Kino zu inszenieren, bei Filmproduzenten auf Ablehnung stößt. Erkennen Sie darin Parallelen zu Ihrer Arbeit?

Ja, total. Ich glaube, man kann es sogar auf alles andere auch übertragen, ob es jetzt Kunst ist oder nicht. Aber speziell für die Kunst ist es entlarvend, diese Idee „Theater im Theater“ zu thematisieren, also hier im Film den Film. Dieses Selbstreferentielle ist natürlich super dazu geeignet, mit den Sehgewohnheiten der Zuschauer zu brechen.

Episches Theater hin oder her – haben Sie versucht, die Person Bertolt Brecht zu verstehen?

Nein, und ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Unser Film versucht eher zu verstehen, worum es Brecht ging. Mir hat es gefallen, dass der Film gar nicht den Anspruch hat, Brecht privat zu zeigen. Es ist ja kein Biopic, und mein Brecht ist in dem Sinne kein Sympathieträger.

Ich bin mit einem analytischen Ansatz an die Figur herangegangen. Ich wollte ihn als Kunstfigur zeigen, was er ja auch selbst provoziert hat. Damit, wie er sich inszeniert hat, mit Mantel und Zigarre, das hat ja etwas wahnsinnig Stilisiertes. Mehr als die Frage, ob Brecht gerade Bauchweh hat, hat mich interessiert, diesen Geist zu ergründen.

Und wie ergründet man diesen Geist? Über das Studium seiner Werke oder über das Zeitkolorit, die Weimarer Republik?

Alles, was ich in dem Film sage, sind ja Brecht-Zitate. Sowohl ich als auch der Zuschauer hat das Privileg, über das Drehbuch verdichtet das gesamte Schaffen Brechts aufgearbeitet zu bekommen. Das Interessante ist, dass man die Antworten auf unterschiedlichste Fragen von ihm selbst geliefert bekommt.

Wo rührt Ihre Begeisterung für Brecht her? Gab es auch vorher schon Berührungspunkte?

Brechts Satz „Die Widersprüche sind die Hoffnung“ zum Beispiel: Da stolpert man erst drüber, und dann merkt man, dass eine ganze Weltsicht dahinter steht. Der Widerspruch steht eigentlich für das Ende eines Gedankens, aber dann merkt man, dass der Widerspruch neue Räume aufmacht. Shakespeare arbeitet auch so, wenn er zum Beispiel von „loving hate“ schreibt. Das ist auch so ein Oxymoron, durch das Reibung entsteht und Energie freigesetzt wird.

Es waren viele Dinge, die mich zu Brecht geführt haben. Ich habe zum Beispiel auch schon vor diesem Film angefangen, seine Liebesgedichte zu lesen.

Ihnen sind Brechts Worte also leicht von den Lippen gefallen?

Ja. Am Anfang habe ich noch darüber nachgedacht, ob ich jetzt Brechts Augsburger Dialekt lernen muss. Dann habe ich aber für mich erkannt, dass es keinen Sinn macht bei dieser Art Film. Schon allein, weil ich zwei Köpfe größer bin als Brecht. Und wenn mich der Regisseur und Brecht-Experte Joachim A. Lang besetzt, dann will der das auch gar nicht so. Ich musste mir aber schon überlegen, wie ich es schaffe, Brechts Zitate glaubwürdig wirken zu lassen. Glaubwürdigkeit erzielt man vor allem dadurch, dass das Handeln mit dem Denken übereinstimmt. Dann musste ich es halt schaffen, so zu denken, dass man das Gefühl hat, er könnte diesen Satz in dem Moment gesagt haben. Denn wir hatten ja überhaupt keine Alltagsdialoge. Es sagt zum Beispiel niemand „Guten Tag, kommen Sie rein“.

Wie viele Zigarren mussten Sie für den Film rauchen?

Viele. Ich habe darauf bestanden, dass ich als trockener Raucher Kräuterzigarren ohne Nikotin kriegen könnte. Die wurden dann aufwendig aus den USA bestellt. Da kostet eine 20 Euro. Und es gibt keine Szene, in der ich nicht Zigarre rauche. Das ist dann ein gar nicht unerheblicher Posten geworden.

Rauchen wirkt wie Essen vor der Kamera sofort authentisch. Es ist halt eine echte Bewegung, man hat etwas zu tun.

Muss man Brechts Kapitalismuskritik mit Tricks über die Klippe helfen, damit seine Texte heute noch aktuell sind?

Nein, ich glaube, sie gelten heute genauso. Im Grunde ist es ja schrecklich, dass man es nicht aktualisieren muss. Man würde sich fast wünschen, dass man sagen könnte: Ach guck mal, die Probleme, die sie vor fast 100 Jahren hatten, die haben wir heute nicht mehr. Das Gegenteil ist der Fall. Man kann den Konflikt von damals als Folie nehmen, auf die heutige Zeit legen, und es ist absolut deckungsgleich. Als wenn der Mensch dazu verdammt ist, die immer gleichen Konflikte durchzuspielen und nichts daraus zu lernen.

Sie sind dieses Jahr in unterschiedlichsten Rollen zu sehen – „Abgeschnitten“, „Werk ohne Autor“, „Mackie Messer“, bald die Komödie „25 km/h“. Achten Sie darauf, dass Sie ein gewisses Portfolio abdecken, oder ist das reines Bauchgefühl?

Ja, reines Bauchgefühl. Man stellt sich das immer so vor: sich die Rollen aussuchen können. Klar, ich kann auswählen. Aber das hört sich immer gleich so an, als wenn es unendlich viele Rollen gäbe, und man müsste sich nur die richtigen rauspicken. Man muss erst einmal das Glück haben, dass diese Rollen an einen herangetragen werden.

Ich habe noch nie etwas abgelehnt, weil ich dachte, ich hätte etwas Ähnliches schon oft gespielt. Auf der anderen Seite habe ich das Glück, dass ich in sehr unterschiedlichen Bereichen gedacht werde. Wenn ich etwas lese, worauf ich keine Lust habe, dann mache ich es einfach nicht.

Sie waren noch nie so präsent wie jetzt. Ist das Zufall?

Das ist totaler Zufall, ja. Am Anfang waren die Filmstarts ganz gut über das Jahr verteilt, aber dann sind die so blöd zusammengerutscht. Denn die Verleiher sprechen sich ja nicht ab und fragen: Wann zeigt Ihr denn jetzt Euren Lars-Eidinger-Film?

Ich weiß jetzt schon, dass das auch gleich negativ gesehen werden kann, nach dem Motto: Ich kann den Typen nicht mehr sehen. Aber ich mache einfach meinen Beruf und drehe einen Film nach dem anderen, weil ich diese Arbeit liebe. Jemandem auf der Baustelle sagt man ja auch nicht: Mensch, Du bist so omnipräsent, nun mache Dich doch mal ein bisschen rar.

Macht es Sie als Berliner stolz, dass die Dreigroschenoper aus dieser Stadt kommt?

Ach, weniger. Aber ich merke, dass der Ort Berliner Ensemble für mich jetzt anders aufgeladen ist. Als wir im BE gedreht haben, musste ich oft denken: Hier hat das damals alles stattgefunden, wow!