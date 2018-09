Geld für Tunnel wird früher fällig

Matthias Henke

Gransee (MOZ) In vollem Gange sind die Bauarbeiten am Granseer Bahnhof inklusive des Baus der neuen Fußgängerunterführung zwischen Bahnhofstraße und Am Güterbahnhof. Dass bereits Ende Juli der erste Spatenstich für das aufwendige Vorhaben vollzogen werden konnte – damit habe man ursprünglich aber gar nicht geplant, sagte Cordula Pett, für Fördermittel und Controlling zuständige Mitarbeiterin der Granseer Amtsverwaltung, bei der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses.

Die Verwaltung sei vielmehr anfangs davon ausgegangen, erst nach den wesentlichen Arbeiten der Bahn bauen zu können, frühestens Ende des Jahres mit dem Tunnel-Projekt beginnen zu können.

Durch die Verschiebung ergebe sich aber auch eine Änderung im Haushalt der Stadt, so Pett weiter. Denn nun werden Bahnanlagen und Tunnel parallel gebaut, bis Ende 2019 sollen die Hauptgleise für eine Radsatzlast von 25 Tonnen ausgebaut und die Personenunterführung auf der Ost- und Westseite geöffnet werden. Nach wie vor plane man zwar mit Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro, für die die Stadtverordneten einst von 2018 bis 2021 eine Haushaltsvorsorge getroffen haben. „Und wir versuchen, diese Summe einzuhalten“, so Pett weiter. Doch mit den ursprünglich eingeplanten 125 000 Euro für 2018 komme die Kommune aufgrund des früheren Baustarts nicht weit. Stattdessen werde in diesem Jahr schon der kommunale Löwenanteil fällig, etwa 580 000 Euro. Auf lange Sicht reiße das kein größeres Loch ins Stadtsäckel, da sich die Summe für das Jahr 2019 entsprechend reduziere. Die Fördermittel für das Projekt fließen jedoch erst im kommenden Jahr. Da sei die Amtsverwaltung derzeit in Gesprächen über eine Änderung. Der Rest könne dann aus dem Planansatz für das Granseer Gesundheitshaus genommen werden.

Die Stadt Gransee beteiligt sich insgesamt mit 700 000 Euro an den für den Tunnel veranschlagten 2,5 Millionen Euro, das Land fördert das Vorhaben mit 1,8 Millionen Euro. Im Zuge des Gesamtprojektes werden seitens der Bahn der neben den Gleisen und dem Gleisbett überdies Oberleitungen und Sicherheitstechnik im Bahnhofsbereich erneuert. (mhe)