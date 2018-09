Klimafußabdruck im Urlaub

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Die Uckermark hat sich vor einigen Jahren dazu bekannt, ihren Gästen einen möglichst umweltfreundlichen Urlaub zu ermöglichen. Mit dem durch europäische Gelder geförderten Projekt „Ferien fürs Klima“ konnten in den vergangenen zwei Jahren weitere Ideen umgesetzt werden. So steht ein Kohlendioxid-Rechner im Internet zur Verfügung. Mit ihm kann der Gast im Vorfeld seines Urlaubs den Klimafußabdruck seiner Reise ermitteln. Der Rechner gibt auch Tipps für Alternativen wie die Übernachtung in klimafreundlichen Unterkünften.

Darüber hinaus untersuchten Experten, wie nachhaltig der Uckermark-Tourismus derzeit ist. Eine umfangreiche Bestandsanalyse und externe Beratung gaben wertvolle Hinweise für die weitere Arbeit der Tourismusakteure. Den Abschluss des Projektes bildete die Zertifizierung der Uckermark als nachhaltiges Reiseziel. Das Siegel haben bisher nur 14 weitere Regionen in Deutschland erhalten. Es bescheinigt, dass der Uckermark-Tourismus sich auf den Weg gemacht hat, nachhaltiger zu werden.

Zu den Herausforderungen gehört die Mobilität. Stromtankstellen für Elektroautos sind mittlerweile in Prenzlau, Templin, Schwedt, Nechlin und Hohengüstow installiert. Auch den E-Bike-Akku können Gäste in zahlreichen Cafés und Touristinformationen aufladen. Dennoch muss der öffentliche Nahverkehr noch besser an die touristischen Bedarfe angepasst werden.

Die Stärken der Uckermark sollen gemeinsam mit Partnern wie den Schutzgebietsverwaltungen, dem Investor-Center und der Kreisverwaltung weiter ausgebaut werden. Dazu zählen zum Beispiel die in der Region erzeugten Produkte wie Käse, Säfte oder Liköre.