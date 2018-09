A 10: Brückensperrung für Ende Oktober geplant

Marco Winkler

Bärenklau (MOZ) Die heftig umstrittene Brückensperrung in Bärenklau wird weiter verschoben. So richtig festlegen möchte sich Steffen Schütz, Pressesprecher der für den Autobahnausbau zuständigen Havellandautobahn GmbH & Co. KG, nach wie vor nicht, wann die Brücke in Bärenklau endgültig für den Verkehr gesperrt wird. Hieß es lange, die Vollsperrung erfolge im Sommer, datierte man den Termin einige Zeit später auf den Herbst dieses Jahres.

Ende August teilte die Verwaltung Oberkrämers in einem Medienbericht mit, dass ihr aktueller Stand sei, dass die Brücke über den Wendemarker Weg Anfang Oktober für den Verkehr dicht gemacht werden soll. Eine erneute Nachfrage bei Steffen Schütz bringt auch einen neuen Termin mit ins Spiel. „Die Sperre wird voraussichtlich nicht vor KW 44 erfolgen“, so Steffen Schütz. Die Kalenderwoche 44 beginnt am 29. Oktober und endet am 4. November. Abhängig sei der Termin vom Baufortschritt und vom Wetter. „Einen genauen Termin können wir Anfang Oktober benennen“, so Schütz.

Wegen des Neubaus soll die Brücke mit dem offiziellen Namen Bauwerk BW 77 nach der Sperrung für anderthalb Jahre zu bleiben. Mit der Verschiebung des Starttermins dürfte sich auch der zeitliche Ablauf ändern, so dass die Fertigstellung Ende 2019 nicht zu halten sein dürfte.

Es ist ein Einschnitt für Bärenklau, das von seinem Bahnhof abgekoppelt. Der Busverkehr muss anders fahren. Einige Zeit stand im Raum, ob die Sperrung nicht begrenzt oder sogar gänzlich verhindert werden kann. „Aus technischen Gründen besteht keine Möglichkeit, eine sichere Verkehrsbeziehung aufrecht zu erhalten. Damit ist die Sperrung unumgänglich“, hieß es auf eine entsprechende Anfrage an die Havellandautobahn.

Nördlich und südlich der Brücke sollen für den Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) eine Wendeschleife sowie eine Wendemöglichkeiten für Gelenk- und andere Busse geschaffen werden. Ein neun Meter tiefer Baugrubenverbau ist während der Arbeiten notwendig. Nur so könne laut Havellandautobahn die Fahrbahn Richtung Hamburg in Betrieb bleiben. „Von allen Beteiligten wurde die Vollsperrung, insbesondere aus Sicherheitsgründen, akzeptiert“, so Steffen Schütz. (win)