Erster Fairteiler in der Havelstadt

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Lebensmittel im Wert von rund 237 Euro landen pro Kopf und Jahr in Deutschland in der Tonne, weil sie nicht mehr verbraucht werden. Um diesem Missstand ein Ende zu setzen, hat sich 2012 die Initiative foodsharing gegründet, nach deren Richtlinien die Grüne Jugend im Mai ebenfalls das Projekt foodsharing in der Havelstadt gestartet hat. Fleißig tauschen seitdem lokale Nutzer als sogenannte „Foodsaver“ auf der dazugehörigen Plattform www.foodsharing.de Lebensmittel aus, nach und nach wächst die Zustimmung und Annahme.

Ganz unkompliziert können sich die Brandenburger nun auch mithilfe des ersten im „Eine Welt Laden“ im Wichernhaus aufgestellten „Fairteilers“ am Lebensmittel-Austausch beteiligen. Dabei handelt es sich um ein Regal, in das Interessierte die nicht mehr benötigten Lebensmittel einfach hineinlegen können. Wer diese dann noch verwerten möchte, kann sie kostenfrei mitnehmen. Zu finden sein werden hier zunächst vor allem Back- und Trockenwaren, grundsätzlich können aber auch alle unverderblichen Lebensmittel wie Obst und Gemüse hineingelegt werden. Was sich genau im Fairteiler befindet, ist zudem jederzeit auf der Internetplattform einzusehen.