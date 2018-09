Fahrgäste müssen zu Fuß über Baustelle gehen

Martin Risken

Marienthal (MOZ) Auf den Linien 837, 838 und 854 der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) kommt es aufgrund der Vollsperrung in der Ortsdurchfahrt Marienthal ab dem kommenden Montag, 17. September, bis voraussichtlich zum Jahresende zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr. Auf den betroffenen Linien 837, 838 und 854 werden die Fahrten an Schultagen von 7.30 bis 17 Uhr in Marienthal geteilt. Zwischen den Haltestellen Marienthal, Wiesenweg und Seeweg ist der Linienverkehr unterbrochen, hier müssen die 500 Meter zu Fuß zurückgelegt werden. Die Anschlüsse zwischen den Haltestellen sind gesichert. An Ferientagen werden die Linien über die offizielle Umleitung über Altlüdersdorf und Dannenwalde geführt. Hier kommt es zu Fahrzeitverlängerungen von zirka 25 Minuten. Auf der Linie 848 wird ab Montag eine zusätzliche Fahrt an Schultagen um 13.48 Uhr von Fürstenberg, Schule, nach Fürstenberg, Tunnel, angeboten, teilt die OVG mit.