Uneinigkeit über Qualität der Wege

Elke Lang

Storkow Treffpunkt zur Ortsbegehung im Storkower Stadtteil Neu Boston war am dortigen Glascontainer. Dort blieben die Teilnehmer am Dienstag auch. Diskutiert wurde vor allem über Zustand und Sauberkeit von Wegen – aber auch über einen neuen Radweg entlang der Landesstraße bis Rieplos und weiter nach Spreenhagen.

Als Wortführerin der Gruppe von insgesamt neun Einwohnern zeigte sich Eva Briesenick. Forsch wollte die Seniorin von Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig wissen, was sie seit der Ortsbegehung im vorigen Jahr abgearbeitet sei. Damit konnte sie die Bürgermeisterin, die mit dem stellvertretenden Bauhofleiter André Pfeiffer erschienen war, nicht in Verlegenheit bringen. In ihren Unterlagen war alles säuberlich verzeichnet: Die Gewächse über dem Friedhofszaun sind von dem privaten Eigentümer zurückgeschnitten worden, die beanstandeten Poller repariert, die Grünstreifen werden nun regelmäßig durch Mitarbeiter der Hoffnungstaler Stiftung gemäht, und auf dem Radweg nach Rieplos ist das Lichtraumprofil freigeschnitten worden.

Nur beim Hochwasser-Problem am Graben nach Rieplos, das durch die Trockenheit des Sommers allerdings nicht akut ist, musste sie passen. Es kann durch das Versetzen der Staustufe weiter weg von den Wohngrundstücken gelöst werden. „Das ist Sache des Wasser- und Bodenverbandes, und der hat nichts gemacht und will wohl auch nichts machen“, erklärte die Bürgermeisterin. Aber sie versprach: „Wir bleiben dran.“

Allgemein beklagt wurden Zustand und Sauberkeit der Radwege, wobei den Bewohnern vorrangig die Wege nach Rieplos und ins Gewerbegebiet am Herzen liegen. Besonders schadhaft seien die Radwege bei Anschlüssen an Straßen. Pfeiffer hielt dagegen: „Im Unterschied zu anderen Ortsteilen kommt man von Neu Boston überall hin ohne Sandwege.“ Als Fachmann weiß er: „Die Kosten für die Erhaltung sind ungeheuer hoch, und manchmal ist es günstiger, einen neuen Weg zu bauen.“ Was die Sauberkeit anbelangt, versprach Pfeiffer, dass jetzt, wo Eicheln und Laub fallen, auch mitten im Wald wieder die Wege mit dem Besen gereinigt werden.

Cornelia Schulze-Ludwig erklärte dazu, in den 1990er-Jahren seien in Storkow mit vielen Fördermitteln große Investitionen in den Radwegebau getätigt worden. „Es sind insgesamt 132 Kilometer in Storkow. Die müssen nun unterhalten werden, da nach über 20 Jahren der Reparaturbedarf sehr groß ist. Damals hat man das nicht berücksichtigt, und wir müssen heute priorisieren und die schlimmsten Radwege zuerst reparieren.“ Sie bedauerte, dass nicht alles auf einmal möglich sei. „Ich möchte auch gern alles schön haben, kann aber nicht alles versprechen.“

Auch der Wunsch nach einem durchgehenden Radweg entlang der Landesstraße nach Rieplos und weiter nach Spreenhagen wurde angesprochen. Die Chancen stünden schlecht, so die Bürgermeisterin. „Er ist als Projekt im Stadt-Umland-Wettbewerb des Landes Brandenburg enthalten, den wir mit der Region @see gewonnen haben. Problematisch ist jedoch der Ankauf der Liegenschaften. Weiteres Problem ist, dass die Kommune nicht einfach einen Radweg entlang einer Landesstraße bauen kann.“