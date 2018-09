Kontrolle mit Motorrädern

MOZ

Frankfurt Mit 24 Motorrädern haben polnische und deutsche Polizisten am Dienstag Fahrzeuge in und um Frankfurt kontrolliert. Jeweils drei Motorräder bildeten ein Team, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Dabei legten sie über 3000 Kilometer zurück. Insgesamt kontrollierten die acht Teams 41 Fahrzeuge, davon 16 Motorräder. Hier kam es nicht nur darauf an, auf Verstöße hinzuweisen, sondern auch Tipps zur Verkehrssicherheit zu geben. 16 Ordnungswidrigkeiten stellten die Polizisten fest. Sie sprachen 18 Verwarnungen aus und kassierten in fünf Fällen Verwarngelder.