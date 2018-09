MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Gegen drei in der Schulstraße gestellte mutmaßliche Autodiebe ist Haftbefehl erlassen worden. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Die drei Osteuropäer waren am Dienstag zuvor erwischt worden, einer in einem gestohlenen Auto, die beiden anderen, seine Begleiter, saßen in einem anderen Wagen. Beide waren schon einschlägig in Erscheinung getreten, wie es von der Polizei heißt. Alle drei Männer wurden in Gefängnisse gebracht.