40-Tonner geht bald auf Tour

Janet Neiser

Möbiskruge/Ziltendorf (MOZ) „Ja, es ist schon jede Menge gebracht worden“, freut sich Martina Brummack aus Möbiskruge. Sie und ihr Mann gehören seit Jahren zum festen Stamm des Helferkreises der Kirchengemeinde Möbiskruge. Wobei dieser Helferkreis tatsächlich einen großen Radius hat. Der reicht von Möbiskruge über Eisenhüttenstadt bis Ziltendorf, Frankfurt und Wendisch Rietz. Überall dort engagieren sich Menschen für schwerst mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche in einem Heim im südungarischen Barcs. Zum nunmehr 22. Mal werden die Spenden im kommenden Monat dorthin gebracht. Martina Brummack wird erneut mitfahren.

Ein Blick auf die bisher eingegangenen Spenden zeigt: „Von allem, was wir brauchen, ist bereits etwas da.“ Aber mehr ist immer willkommen. Benötigt werden: Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Seife, Waschpulver und Zahnpasta, Pflegeartikel sind ebenso wichtig – vor allem Windeln, aber auch Verbandsmaterial. Laken, Decken, Bezüge werden in dem Heim benötigt, genau wie Haushaltsartikel. Und gern gesehen sind zudem Kindersachen – von Socken bis hin zu Jacken und Hosen. Wer ein altes Kinderbett übrig hat, kann dies ebenso abgeben. Bei Spielzeug erübrigt sich die Frage. Das ist jederzeit willkommen. Lediglich auf Kuscheltiere sollten die Spender aus hygienischen Gründen verzichten. Die lassen sich einfach schlecht reinigen, eignen sich deshalb nicht für die Bewohner des Heimes.

Noch bis 28. September läuft die Ende des Vormonats gestartete Spendenaktion. Erneut gibt es mehrere Abgabeorte: das Pfarrhaus in Möbiskruge sowie die Evangelischen Gemeindezentren in Eisenhüttenstadt und Ziltendorf.

Während in den ersten Jahren tatsächlich mehrere Transporter gen Südungarn fuhren, wird nun ein Lastkraftwagen, und zwar ein 40-Tonner vollgeladen. „Da geht jede Menge rein“, weiß Martina Brummack. Am 10. Oktober wird dieser Lkw beladen, einen Tag später geht die Fahrt los. Erlebt haben die Mitglieder des Helferkreises in der Vergangenheit viel. Das Schönste waren immer die strahlenden Augen der Heimbewohner und die Dankbarkeit der Heimleitung. Es gab aber auch schwere Stunden. Zwei Köpfe des Helferkreises sind mittlerweile gestorben, einer davon direkt während eines Hilfstransportes. Doch die anderen haben sich nicht unterkriegen lassen, machen weiter. Los ging alles Mitte der 1990er-Jahre mit Hilfsgütern für Flüchtlinge ins ehemalige Kriegsgebiet nach Kroatien und Bosnien. 1997 suchte der Helferkreis eine neue Herausforderung. Über die Vermittlung des ungarischen Roten Kreuzes führte der Weg schließlich nach Barcs.

Für die Transportkosten können Geldspenden überwiesen werden. Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt.

Pfarrhaus Möbiskruge: Parkstr. 3, Tel. 033652 7866; Gemeindezentrum Eisenhüttenstadt, Robert-Koch-Str., Mo-Do 8-15 Uhr; Evang. Gemeindezentrum Ziltendorf, Tel. 033653 399984; Geldspenden an: Ev. Pfarramt Möbiskruge „Hilfskonvoi“, IBAN DE27 5206 0410 4403 9006 90