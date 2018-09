Großmutz unterliegt Spreewalddorf

Volkmar Ernst

Großmutz (MOZ) Gromutz hat es nicht geschafft: Dissen im Spreewald ist Sieger im 10. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Der Ortsteil von Dissen-Striesow habe als „beliebter Wohnort und Ausflugsziel“ sowie als „Storchen- und Museumsdorf in allen Bereichen überzeugt“, teilte das brandenburgische Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft mit. Den zweiten Platz belegt Garlitz im Landkreis Havelland. Insgesamt hatten sich 85 Dörfer am Landeswettbewerb beteiligt, von denen nach Sichtung und Auswertung der Bewerbungsunterlagen sowie einem Vor-Ort-Termin der Juroren 17 Kandidaten, darunter auch Großmutz, in die engere Wahl für den Titel kamen. Dass sich die Großmutzer den Titel gewünscht haben, steht ebenso außerfrage, wie die Tatsache, dass das Dorfleben auch ohne den Titel weitergehen wird. Der Großmutzer Ortsvorsteher Dietmar Euhus, der zur Verkündung der Sieger nach Sauen gefahren war, kommentierte das Geschehen so: „Erfolgreiche Teilnahme auch ohne Gewinn.“