Die „Krone“ fährt wieder

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Neuruppins Ausflugsdampfer, die „Kronprinz Friedrich“, sticht wieder in See. Aufgrund eines Motorschadens musste die Fahrgastschifffahrt ihr Touren-Angebot einschränken. Auch die sinkenden Wasserpegel beeinträchtigen das Unternehmen.

„Mit großer Freude und Erleichterung verkündet das Team der Fahrgastschifffahrt Neuruppin, dass der Motorschaden der ,Kronprinz Friedrich’ nun behoben ist“, teilte Carsten Bennesch in dieser Woche mit. Der Motor des rund 20 Jahre alten Dampfers hatte im Juni seinen Geist aufgegeben, weshalb viele Besucher nicht vom Cabrio-Schiff aus Neuruppin und die Umgebung erleben konnten. Prominentester Passagier war im August Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der auf seiner Sommer-Pressereise mit vielen Journalisten an Bord nur Kaffee trinken, aber nicht ablegen konnte (RA berichtete). Auf Dampferfahrten mussten die Gäste in der Sommersaison aber nicht komplett verzichten. „Wir haben es je nach Anmeldung mit der ,Gustav Kühn’ ausgeglichen, um den Verlust so gering wie möglich zu halten“, so Bennesch. Besonders bedauerlich sei allerdings gewesen, dass sich die Fahrgastschifffahrt nicht an der Korsofahrt in Alt Ruppin beteiligen konnte. Wahrscheinlich hätte sie diese aber nicht nur wegen des Motorschadens, sondern auch wegen des Niedrigwassers im Rhin aufgrund der Trockenheit absagen müssen. Wie Bennesch von Alt Ruppinern erfahren hat, habe es ein solches Niedrigwasser dort seit 40 Jahren nicht mehr gegeben.

Das Niedrigwasser bereitet der Fahrgastschifffahrt auch in anderer Hinsicht Probleme. Wenn sie mit ihrem Schiff die Ruppiner Gewässer verlassen will, um zur Werft zu fahren, muss der Kremmener Kanal durchfahren werden. Dort ist der Wasserstand aber derzeit so gering, dass dieser mit dem Dampfer nicht passiert werden kann.

Bennesch ist froh darüber, dass wenigstens kurz vor Ende der Saison die „Kronprinz Friedrich“ wieder flott ist. Die Endabrechnung für die Reparatur, an der mehrere Firmen beteiligt waren, steht aber noch aus. Bennesch rechnet aber mit einem höheren fünfstelligen Betrag.

Auf dem Programm für die kommenden Wochen steht nun unter anderem wieder die Brunch­­fahrt am Sonntag, 23. September, und ein Ausflug zu Wasser bei dem Event „Ruppiner See in Flammen“ am Sonnabend, 29. September.

Auf für Geburtstags- und Hochzeitsfeiern, Tagungen oder Weihnachtsfeiern steht das Schiff nun wieder zur Verfügung. Ansonsten gilt folgender Fahrplan:

Am 13., 15., 19., 20., 24., 26., 27., 28., 29. und 30. September um 11 Uhr ab dem Neuruppiner Bollwerk eine Tagestour nach Boltenmühle. Der Rückweg wird dort um 15.30 Uhr angetreten. Am 29. September fährt das Schiff bereits um 14.30 Uhr wieder nach Neuruppin.

Am 14., 16., 17., 18., 20., 21., 23., 25., 28. und 30. September werden um 11, 12.30 und 16.30 Uhr einstündige Rundfahrten auf dem See angeboten, von 14 bis 16 Uhr gibt es jeweils die „Fahrt ins Blaue“. Diese Tour findet auch am 23. September ab 14 Uhr statt. Am 19. September um 11 Uhr und am 23. September um 16.30 Uhr sticht der Dampfer zusätzlich für einstündige Fahrten in See. Ausflüge nach Wustrau stehen am 19. September um 12.30 Uhr und um 15 Uhr auf dem Programm.