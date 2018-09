Zwölf neue Wohnungen im Februar bezugsfertig

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Für 1,5 Millionen Euro baut die städtische Wohnungsbaugesellschaft Woba in Kremmen ein Wohnhaus für zwölf neue Mietparteien. Am Donnerstag wurde Richtfest gefeiert.

Bei tristem Wetter spiegelt ein grauer Rohbau nicht zwingend die Freude wider, die von den Beteiligten und Bauverantwortlichen in dem Moment empfunden wird. Doch am Wetter vermag auch der Woba-Geschäftsführer Eckhard Kuhn nicht drehen. Aber er konnte Aufklärungsarbeit leisten. Denn: Es sind einige Gerüchte im Umlauf, die den Neubau betreffen. Der Stadtverordnete Reiner Tietz (Linke) und Sommerfelds Ortsvorsteher Jürgen Kurth (UWG/LGU) können sich selbst nicht ansatzweise erklären, woher die Mutmaßung kommt, an der Ecke Ruppiner Chaussee/Gerhard-Henniger-Straße würden Eigentumswohnungen entstehen. Kuhn stellt klar: „Gebaut werden zwölf neue Mietwohnungen.“ Mit Eigentum habe das nichts zu tun.

„Wir sind sehr glücklich, dass das Projekt zustande gekommen ist“, sagte Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU), „und dass der Bau noch vor dem Winter trocken ist.“ Hier spielte den Bauherren dann das Wetter direkt in die Hände. „Erst gestern, vor dem Regen, kamen die letzten Abdichtungen aufs Dach. Das Haus ist dicht“, so Eckhard Kuhn.

Vor dem Regen kam in diesem Jahr bekanntlich die Hitze, gepaart mit Trockenheit. „Für die Bauarbeiter war es eine echte Belastung“, so Kuhn. Doch sie schafften ihr Pensum. Der Bau liegt im Zeitplan. „Wir möchten im Februar fertig sein.“ Ein „Aber“ bleibt nicht aus, schließlich boomt die Baubranche; Handwerker können sich vor Aufträgen nicht retten. „Es ist eine Herausforderung, Firmen zu finden, die Zeit haben.“ Deshalb setzt er den Einzugstermin erster Mietparteien unter Vorbehalt an. „Ziel bleibt aber Februar.“

Zwölf neue Mieter werden einziehen, in Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Die kleinste Wohnung umfasst 59 Quadratmeter. Solche mit drei Zimmern sind ungefähr zehn Quadratmeter größer. Die Kaltmiete liegt bei 7,80 Euro. Warm kostet der Quadratmeter zehn Euro. Die Woba sieht sich hier im bezahlbaren Feld. „Je höher die Mieten woanders sind, desto besser für uns“, so Kuhn, der entgegen des Landesentwicklungsplans der Kommune einen guten Zuzug prophezeit.

Für die Wohnungen gibt es derzeit rund 20 Interessenten, darunter Woba-Mieter, die sich „etwas verbessern wollen“, so Kuhn. Vermietet werden die Wohnungen erst, wenn sie bezugsfertig sind. „Wir melden uns bei den Interessenten.“

In den kommenden Wochen wird die Elektronik verlegt und der Innenausbau in Angriff genommen. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sorgt für den Strom, den die Wärmepumpen brauchen. „Anschließend stellen wir die Außenanlagen fertig“, so Kuhn. In einem noch zu errichtenden Nebengebäude wird für jede Mietpartei ein Abstellraum bereit gestellt. Es gibt zudem neue Parkplätze und einen Spielplatz zwischen Neubau und den benachbarten Wohnblöcken, von dem alle Menschen des Viertels profitieren werden.