Bewährungsstrafe für Drogen-Opa

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Für die Pflege einer Hanf-Plantage ist der 71-jährige Werner B.am Donnerstag zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Pflanzanlage mit mehr als 100 erntereifen Gewächsen war am 10. Oktober 2014 in Freyenstein von der Polizei entdeckt worden. Die Immobilie hatte zuvor Klaus E. gehört, der auch Gutshausbesitzer in Buskow war. E. ging danach gegen den Verkauf des Freyensteiner Grundstücks vor und besuchte es. Dabei entdeckte er die Hanf-Plantage. Einen Tag darauf war Werner B. dorthin gekommen – und konnte festgenommen werden.