Alles dabei, auch Kopfsteinpflaster

Stephan Dreyse

Strausberg Das Radrennen rund um Strausberg-Nord erfreut sich großer Beliebtheit unter Radsportlern, was auch daran liegt, dass es eines der wenigen verbliebenen Straßenrennen ist. Der 1. RSC im KSC Strausberg veranstaltete das Rennen bereits zum elften Mal.

Zahlreiche Junioren-, Amateur- und Freizeit-Radsportler ebenso wie Vereinssportler gingen an den Start. Aus dem ganzen Bundesgebiet reisten Teilnehmer nach Strausberg. Es kamen rund 750 Radsportler. Die wahrscheinlich älteste Teilnehmerin fuhr beim Jedermann-Rennen mit. Charlotte Henze ist auch mit 90 Jahren regelmäßiger Gast im Radsport. Die insgesamt 17 Einzel-Rennen wurden an zwei Tagen ausgetragen. Sonntag sei der ruhigere Tag, erklärte Polizeihauptkommissarin Anja Hein. Sieben Beamte der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland sicherten mit drei Funkstreifenwagen die Strecke ab. „Im vierten Jahr laufen die Absprachen reibungslos und alles ist so, wie es sein soll“, ergänzt Anja Hein.

Für einen Schreckmoment sorgte ein sportlicher Unfall während eines Zielsprints: Drei Teilnehmer eines U-13-Laufes verunfallten. Jedoch ging es den beteiligten Jugendlichen den Umständen entsprechend gut. Sie wurden sofort behandelt.

„Mit diesem Radsportwochenende sind wir einzigartig im Bundesgebiet“, sagte Matthias Behr, Leiter der Abteilung Radsport des 1. Radsportclub Strausberg (RSC) im KSC. „Wir machen das vor allem für die Kinder und Jugendlichen und danken den Bürgerinnen und Bürgern tausendfach für ihr Verständnis“, ergänzt Behr. „All das wäre ohne die Sponsoren, Unterstützer und freiwilligen Helfer nicht machbar. Ob als Streckenposten, bei der Versorgung und Absicherung oder im Org-Zelt und bei der Vorbereitung“, betont Matthias Behr. Erstmals wurde neben den Einzelläufen auch die Landesmeisterschaft einer Straße in Brandenburg gewertet.

Seit drei Jahren ist Nicolas Zippa im Radsport aktiv und auch genauso lange schon beim Rennen um Strausberg-Nord dabei. „Ich bin insgesamt zufrieden“, blickt er auf seine Leistungen zurück. Vor allem die längere Strecke am Sonntag sagte ihm sehr zu, auch wenn der Wind etwas störte. „Die Geschwindigkeit, schnell um die Kurven fahren und natürlich gewinnen“, machen für Nicolas Zippa den Reiz am Radsport aus. Mit ihm gingen drei weitere Fahrer des RSV Königs Wusterhausen in Strausberg an den Start. Über 36 Kilometer setzte sich Teamkamerad Adrian Püschel auf Rang zwei noch vor Zippa ab.

Auch Fahrer des BSC Semper aus Marzahn sind regelmäßig zu Gast beim Strausberger Radsportwochenende. „Ich bin selber mit dem Angebot aufgewachsen und möchte das besondere Flair weitergeben“, sagt Trainerin Monique Gassel. Vor allem im städtischen Raum gäbe es nur „Fahrten um den Kirchturm“, so dass solche Straßenrennen eine willkommene Abwechslung sind. „Es ist immer schwerer geworden, Straßenrennen am Leben zu halten, was sicherlich auch dem organisatorischen Aufwand geschuldet ist. Solche längeren Rennen müssen wieder häufiger sein, da hängt viel dran. In Berlin ist die Durchführung noch problematischer“, so die Trainerin. Zudem liege Strausberg fast um die Ecke.

„Es ist alles dabei: Anstiege, Flachland, Kopfsteinpflaster, Landstraße“, lobten Miikka Skolzen und Marian Beier vom RSC Cottbus. Die U-13-Junioren waren an beiden Tagen am Start und sammelten noch einmal 30 Punkte für die Wertung in der Landesmeisterschaft.

Grund zum Jubeln hatte Gina Haberecht, denn die U-17-Starterin belegte den ersten Platz und sicherte sich einen Landesmeistertitel. „Es gab viel Gegen- und Seitenwind“, berichtet die 16-Jährige vom 1. RSC. In zweieinhalb Runden legte die Strausbergerin 60 Kilometer zurück, die schon seit ihrem sechsten Lebensjahr auf dem Rad unterwegs ist. „Besonders freue ich mich auf die Massage nach den Wettfahrten“, sagt Gina Haberecht nach der Siegerehrung mit einem Schmunzeln.

Vor allem ist der Sport sehr zeitintensiv, weiß auch Mutter Anja Haberecht. Seit der siebten Klasse besucht Tochter Gina die Sportschule in Frankfurt, doch die Sorge gehe „nie ganz weg“, erklärt Anja Haberecht. „Ich bin stolz auf Gina“, ergänzt sie und setzt hinzu, dass im Radsport eine tolle Gemeinschaft zu finden sei. „Es ist ein fantastischer Zusammenhalt, da klappt dann auch alles“, erklärt Anja Haberecht.

Bei den Senioren 4 ging Klaus Müller das erste Mal in Strausberg an den Start. Dieses Jahr hat der Torgauer bereits um die 40 Rennen absolviert und betont seine Vorliebe für Straßenrennen. „Ich will auch was erreichen“, beschreibt der 60-Jährige seinen Anspruch. „Ich will Straßenrennen fahren, wie sie bei den Deutschen Meisterschaften bekannt sind. Früher gab es viel mehr Straßenrennen, doch inzwischen überwiegen die Hemmnisse, was dem Radsport große Lücken zufügt“, sagte Klaus Müller vom Team Isaac Torgau. Als jüngster Starter in seiner Altersklasse belegte er schließlich den dritten Platz.

Beim Jedermann-Rennen war auch eine Strausbergerin dabei: Die 90-jährige Charlotte Henze. „Ich will hier noch ein paar Kilometer fürs Stadtradeln sammeln“, erklärte die Seniorin. Über 600 Kilometer habe sie sicherlich schon zusammen. „Bei Trainingsfahrten treffen wir Charlotte fast regelmäßig“, ergänzt Matthias Behr. Doch aus gesundheitlichen Gründen muss Charlotte Henze nun etwas kürzer treten, wie sie sagt, und hat daher die längere Strecke „noch einmal genossen“. Detlef Uhlig, Vizepräsident des Brandenburger Radsportverbunds, und Behr begrüßten sie im Ziel mit einer eigens angefertigten Goldmedaille.